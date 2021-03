El billete verde continúa fortaleciéndose frente a la moneda local, desempeño que impacta en los créditos en moneda extranjera.



Así, desde diciembre del año pasado en que se ubicó a niveles de S/ 3.314, a la fecha, en que alcanzó los S/ 3.735, la divisa estadounidense acumula un ganancia de 12.7%, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).



Al subir el dólar, suben automáticamente las cuotas de los préstamos en esta denominación, como los créditos hipotecarios, señaló Nicolas Mendoza, CEO de rebajatuscuentas.com.



El aumento de 12% registrado en las cuotas de hipotecas, responde específicamente a la apreciación del dólar, y no a un incremento en las tasas de interés, afirmó.



El costo de financiamiento para adquirir un inmueble, por el contrario, viene bajando, agregó.



“El dólar viene perdiendo valor frente a otras monedas, pero con el sol es lo contrario, es algo especulativo, por la crisis política electoral”, manifestó.



Ante la crisis política y la incertidumbre por elecciones, la gente se resguarda en los dólares esperando que no haya ningún problema, agregó.



Enfatizó la importancia de que los clientes adquieran deudas en la moneda en que reciben la mayoría de sus ingresos.



Eso los cubre de riesgo como variaciones en el tipo de cambio que el usuario no controla, acotó.



Además, indicó que las entidades financieras están dando facilidades para cambiar la deuda que se tenga en divisa extranjera a moneda local.



“También podría solicitar una compra de deuda de otro banco de su obligación en dólares a soles, ya en moneda peruana no se genera esta exposición”, aseveró.



Según Mendoza, si bien muchos analistas estiman que el tipo de cambio va a bajar este año, eso dependerá mucho de la posición política del candidato electo.



Si gana alguien que no cambie el modelo económico del país, la moneda local volverá a fortalecerse, sostuvo.



“Sin embargo, no se debería esperar a que baje para recién hacer el cambio de la deuda, pues aún el panorama es incierto”, añadió.