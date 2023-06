Con ello, el billete verde cerró la sesión en su nivel más bajo en 26 meses luego de haberse situado en S/ 3.628 en abril de 2021, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Aunque la moneda ha tocado esos pisos durante la cotización en días previos, es la primera vez en más de dos años que cierra el mercado en ese nivel.

Analistas del mercado cambiario sostienen que, en esta última semana de junio, están venciendo algunos contratos derivados (forward) y no están siendo renovados por los partícipes.

“(Ayer) hubo un vencimiento grande en el mercado, cerca de US$ 400 millones, si se hubiera decidido renovar la posición de cobertura, no hubiera pasado nada; pero, si bien no dejaron vencer todo este monto, sí ofrecieron una parte en el mercado y eso fue lo que presionó el tipo de cambio a la baja”, contaron.

LEA TAMBIÉN Se acelera crecimiento de depósitos a plazo en dólares.

En tanto, César Romero, head of Research de Renta4 SAB, señaló que durante la negociación se observó una demanda de dólares de parte de empresas locales y de no residentes, además, algo de oferta de AFP, señaló.

En sus pares de la región, las divisas mostraron comportamientos mixtos, influenciadas por el mensaje del presidente de la Fed (Banco Central de EE.UU.), Jerome Powell, que reduce las expectativas de recortes de la tasa de interés en el corto plazo, añadió.

En lo que va del año, el billete verde se ha depreciado 4.68% frente a la moneda peruana, según el BCR.

El dólar viene perdiendo fuerza frente al sol en los primeros meses del año, pues el escenario político y social más calmado de este periodo favorecen la confianza sobre la moneda peruana, comentó Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB.

Además, el precio del cobre registra una recuperación en el último mes, luego de haber estado en pisos de US$ 3.64 la libra ahora nuevamente cotiza en US$ 3.90, lo que ha empujado al sol, agregó.

Los analistas prevén que, de prevalecer la decisión de dejar vencer los contratos de derivados, el dólar podría tocar un nuevo piso de S/ 3.614. Sin embargo, el consenso es que hacia el cierre de año la divisa estadounidense se recupere y alcance niveles cercanos al S/ 3.70.