Así lo estimó Daniel Guzmán, gerente general del Credicorp Capital Bolsa, quien resaltó que hay riesgos externos y locales que podrían afectar el desempeño de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el 2023.

Localmente uno de los factores de riesgo es la incertidumbre política, que este 2022 ha ocasionado que algunos inversionistas se mantengan al margen de la bolsa limeña, indicó.

Otro factor de preocupación en el corto plazo es los que pase con las AFP, dijo Guzmán. Existe el temor que se den nuevos retiros de los fondos de pensiones, añadió.

Las AFP es un jugador muy importante en la BVL por los volúmenes que negocia y por la información que proporciona al mercado, resaltó Guzmán durante su presentación en el XVII Convención de Finanzas y Mercado de Capitales, organizado por Procapitales.

“Vamos a ver lo que pasa, ojalá que no haya más retiros y que la tendencia compradora (de acciones) de las AFP que se está empezando a ver se mantenga. Eso nos daría un nuevo piso para esperar que el 2023, sobre todo la segunda parte, sea un mejor año”, sostuvo.

Cómo afectan los retiros de AFP a la bolsa

Los retiros de fondos de pensiones han llevado a que los volúmenes negociados por las AFP en la bolsa se reduzcan a la mitad.

Para cumplir con dichos retiros las AFP han tenido que salir a vender sus posiciones de acciones en la BVL, lo cual ha afectado precio de las mismas, pese a tener buenos fundamentos, dijo Guzmán. “Tenemos que estar muy expectantes por lo que pueda pasar en el mundo de las AFP”, enfatizó.

Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, refirió que los seis retiros de fondos autorizados durante la pandemia han significado la salida del Sistema Privado de Pensiones de S/ 87,962 millones, monto que equivale al 10% del PBI.

“Ese ahorro interno ha entrado en la economía y la mayor parte se ha gastado”, refirió.

Además, resaltó que las AFP son los principales inversionistas institucionales que permiten el desarrollo de todo un ecosistema en el mercado de capitales.

Mercado de valores muy pequeño

Prialé invocó a dar pelea para por lo menos mitigar los riesgos internos, puesto que una condición necesaria para el crecimiento de la economía es justamente el desarrollo del mercado de capitales.

Respecto de los riesgos externos para la BVL, Guzmán consideró que una interrogante es la evolución de la inflación de EE.UU. “Tenemos que esperar que se estabilice para tener más claro cómo va ir subiendo la tasa de interés de la Fed”, afirmó.

El mercado de valores peruano se ha ido reduciendo en tamaño en los últimos años. En el 2019 el monto negociado en acciones en la bolsa limeña era de US$ 20 millones por día, mientras que hoy está alrededor de US$ 10 millones, alertó Credicorp Capital Bolsa.

El mercado local es muy pequeño comparado con Colombia (US$ 30 millones), Chile (US$ 150 millones), México (US$ 400 millones) o Brasil (US$ 7,000 millones).

Tres de los motores de la bolsa se apagaron, lo que causó que los volúmenes transados se reduzcan de manera relevante, explicó el ejecutivo.

Uno de esos motores son las AFP, que estuvieron muy vendedoras de acciones a raíz de los retiros. Sin este tipo de inversionistas cuesta más la recuperación de la BVL.

Los pequeños inversionistas locales y los inversionistas extranjeros también se han mantenido al margen de la bolsa por el riesgo político, precisó Guzman. Los únicos compradores netos han sido los inversionistas institucionales diferentes a las AFP, dijo.

Flexibilidad para inversiones de AFP

Asimismo, Giovanna Prialé pidió una mayor flexibilidad para las inversiones de las AFP.

En otros países de la región los fondos de pensiones tienen mayor flexibilidad para invertir y asumen mayores riesgos, añadió.

“El mercado está avanzado y la regulación tiene que avanzar hacia la innovación y desarrollo de nuevos productos, sin perder su capacidad supervisora. Pero creo que tenemos que seguir trabajando en reducir la sobreregulación”, acotó.