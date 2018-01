Bitcoin: Así se realizan las compras en Perú usando la criptomoneda

Muchas personas en el mundo han decidido apostar por la volatilidad. Bitcoin (BTC) es el criptoactivo del momento y ya hay quienes se han hecho millonarios con la moneda. Sin embargo, queda una duda: ¿en dónde gastar la criptomoneda?



En Canadá, se pueden gastar en pollo frito. La cadena Kentucky Fried Chicken (KFC) ha lanzado una promoción para comprar un balde con diez piezas de pollo, papas fritas, salsa y complementos por un precio (variable) en Bitcoins. Perú no se está quedando atrás.

El Encuentro



"En marzo de 2017 comenzamos a recibir pagos en Bitcoin", reveló a Gestion.pe Alberto González, gerente general de El Encuentro, restaurante vegano ubicado en el centro del Cusco.



Desde entonces, la empresa ha realizado al menos 40 transacciones. Y el proceso que describe para hacer el pago no es nada del otro mundo (ver vídeo).

"Debe tener una billetera virtual con BTC. Desde ahí escanea el código QR que le envío, coloca la cantidad y confirma el pago", explicó.



Pero no planea detenerse en la Bitcoin. "Ahora recibimos pagos en otras monedas, como Litecoin, Dash, Ethereum o Ripple. Hemos realizado por lo menos una transacción con cada una", señaló.

Moloko Disco Club



José Flores comenzó a ahorrar en BTC hace un año. Entonces decidió que no era necesario comprar Bitcoins si podía utilizarla como medio de pago en su empresa.



"Si lo acepto como medio de pago, no tengo que comprar, solo me transfieren a mí", apuntó Flores, director de Moloko Disco Club, tienda de discos ubicada en Magdalena.

En noviembre comenzaron a aceptar Bitcoin y han realizado diez transacciones desde entonces, por un monto total de US$ 300.



El tipo de cambio volátil no supone un mayor problema para el empresario, pues afirma que los monederos electrónicos comparten un valor similar.

"La transferencia no demora nada. Cuando ambos tienen Bitcoins, se hace súper rápido, en menos de un minuto", señaló.



Hasta el momento, la mayor transacción que han realizado con BTC ha sido de US$ 100. Flores estima que en 2018 cobrará US$ 1,000 con la criptomoneda.