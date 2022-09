De visita en el país, el CEO de BBVA en Suiza, Alfonso Gómez, reveló a Gestión que una de las líneas de negocio que ofrece el banco a su mando, es la ejecución de órdenes de compra y venta (execution-only) de activos tradicionales, pero también de digitales.

Así, clientes de banca privada de BBVA Perú pueden acceder a la compraventa de bitcoin y ethereum a través de las plataformas de BBVA Suiza, desde US$ 10,000.

“BBVA Suiza se ha convertido en el primer banco Tier 1 (indicador de fortaleza financiera) de la zona euro que tiene esta propuesta de valor con los dos protocolos de tecnología Blockchain más importantes que hay en el mundo, que son bitcoin y ethereum”, indicó Gómez.

Captura de valor

La decisión del Grupo BBVA de incursionar en el mundo de activos digitales responde a su filosofía de buscar dónde residen hoy las nuevas oportunidades para así ofrecerlas a sus clientes.

“Entendemos como grupo y como BBVA Suiza que la tecnología Blockchain va a generar interoperatividad con los clientes mucho más efectiva, más rápida y eficiente. Tenemos que tener la capacidad de captura ese valor y trasladarlo a nuestros clientes”, sostuvo el CEO.

El bitcoin es un activo muy volátil. Tras tocar un pico de US$ 64,400 en noviembre del 2021, hoy cotiza en US$ 20,000.

En activos digitales, BBVA Suiza no brinda servicios de asesoría ni de gestión discrecional, pues se espera que los clientes que inviertan en criptomonedas tengan algún grado de especialización, precisó el ejecutivo.

Combinación

Destacó que a los clientes les atrae mucho la posibilidad de poder combinar en una única entidad financiera su portafolio de activos tradicionales y no tradicionales. “Esta es una propuesta bastante rompedora”, resaltó.

Estimó que los bancos tradicionales se irán introduciendo gradualmente al mundo de activos digitales. “De hecho, hay una parte muy importante de bancos americanos que ya están participando en este nuevo espacio”, dijo el banquero.

Pero reconoció que la banca está todavía en un proceso de aprendizaje de los criptoactivos y atenta a los ajustes que se realicen a la regulación.





Oportunidades en bonos

Desde el punto de vista económico hoy el mundo está en una situación compleja, pues el endeudamiento de las economías de EE.UU. y de Europa está en niveles máximos, sostuvo Alfonso Gómez, CEO de BBVA en Suiza. Además, los bonos han sufrido retrocesos no vistos en los mercados desde finales de los años 1800, añadió.

En ese contexto, BBVA Suiza ve oportunidades en bonos corporativos con grado de inversión (con mejor calificación crediticia).

“Yendo a perfiles de riesgo muy bajos, sí visualizamos oportunidades de inversión en el entorno de renta fija con subyacente corporativo de grado de inversión, bien diversificado con más de 250 nombres que puedan tener retornos de entre 5% y 5.3%”, dijo Gómez.

Tal perspectiva conlleva escenarios de inflación más benignos en el largo plazo, refirió.

Dato

Advertencia. Esta nota es de carácter informativo. Gestión es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países.