Pese a la fuerte volatilidad de las semanas previas en los mercados, ante la subida de las tasas del Tesoro de EE.UU. las AFP reafirman su posición. Dadas las condiciones actuales, se espera un buen comportamiento de los activos riesgosos, es un año para minimizar el uso de caja, dijo Gino Bettocchi, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra, durante su presentación en el webinar Gestión y estrategias de inversiones a nivel global organizado por el CFA Society Perú. El mercado está un poco complaciente por el lado de tasas, se observó una subida en el rendimiento de los bonos (tasa) y una dislocación en el corto plazo pero eso no cambia la tendencia, solo son pequeños movimientos bruscos, expresó. “El norte nuevamente es positivo para asumir riesgo este año, mantener la disciplina y cabeza fría”, añadió. Asimismo, José Larraburre, gerente de inversiones de Prima AFP, prevé una recuperación general de la economía en línea con los estímulos que favorecen el precio de las acciones y el avance en la distribución de las vacunas contra el covid-19. Estimó un entorno favorable para la toma de riesgo, con ciertos sesgos hacia regiones y sectores más rezagados y más cíclicos, que estén más expuestos a esta recuperación económica. Para Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat, la postura de los bancos centrales es ‘dovish’, es decir, los agentes están propensos a seguir con los estímulos monetarios y fiscales para mantener la economía. Y, aunque existe el riesgo de una inflación, no espera que se materialice, sólo se reflejarán algunos datos elevados. El principal temor es que todos están de acuerdo, no es común que los inversionistas globales estén alineados de tal manera en un mercado tan volátil, dijo el gerente de inversiones de Profuturo AFP, Juan Pablo Noziglia. Cada vez hay nuevos movimientos fuerte, tanto en lo que es el mercado de equity (acciones) como en renta fija (bonos), no solo movimientos tradicionales sino “latigazos en el precio” por la aversión de los inversores a aguantar muchas pérdidas. En esta línea, algunos partícipes consideran que el mercado está caro, bajo algunas métricas, o no tanto, bajo otras, acotó. Según el ejecutivo, tener cash en los portafolios otorga una posición en la cual se rinde cero o negativo, por lo que obliga a la toma de riesgos. “Empuja hacia cosas que probablemente no se tenían mapeadas antes como una potencial inversión dado que en los demás activos ya no están rindiendo”, manifestó.