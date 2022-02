La pandemia obligó a los peruanos a enfocarse en el corto plazo; se aprobaron retiros de los fondos de jubilación, algunos justificados por la gravedad de la situación aunque otros innecesarios, dijo Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra.

Sin embargo, señaló, es momento de dejar de mirar el corto plazo pues es una responsabilidad como país enfocarse en el futuro y, entre los temas más importantes, en las pensiones de los ciudadanos.

En esta línea, el gerente se mostró en desacuerdo con los proyectos presentados por los parlamentarios para una nueva liberación de fondos este año.

El Congreso es quien debería tener la visión de largo plazo, en lugar de estar pensando en una devolución de dinero bajo argumentos como la elevada inflación, manifestó.

“Este dinero no es correctamente direccionado pues abarca a personas que están laborando, incluso, lo más probable es que vuelva a ingresar a la economía y genere más inflación, escenario que termina perjudicando a los más necesitados y trabajadores informales”, añadió.

Entre los años 2020 y 2021, se autorizaron cinco programas de retiros extraordinarios del ahorro previsional para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Estos provocaron la salida de S/ 65,900 millones de los fondos y que 2.3 millones de cuentas de capitalización quedaran en cero o con montos muy bajos.

A la fecha, hay ocho proyectos de ley en el Congreso en los que solicitan devoluciones de los fondos de las AFP.

Según Ferrini, “el ahorro para la jubilación debería ser como el cinturón de seguridad (al manejar), pues antes la gente no le veía sentido pero ahora le encuentran valor y lo usan sin importar si hay una ley que los obligue o no, los protege ante algún accidente”.

Este es el cambio conductual que se debe promover, generar un hábito en la conciencia de los trabajadores para que la obligatoriedad del aporte sea menos relevante en el afiliado, mencionó.

“Así como me pongo mi cinturón de seguridad todos los días, me lo digan o no; también aporto para mi futuro, me obliguen o no”, acotó.