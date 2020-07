El último miércoles, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó la modificación del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, que obliga a los bancos a ofrecer entre sus tarjetas de crédito por lo menos una sin membresía.



La membresía es la comisión que cobra la entidad financiera a un cliente para darle acceso a un sistema de beneficios, señaló Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.



Además de la facilidad de uso en cualquier POS (terminal de pago), estas tarjetas de crédito ofrecen un programa de ofertas, puntos, millas de viaje y descuentos, dijo.



Sin embargo, manifestó que la membresía también resulta ser una barrera de entrada para que los clientes no adquieran una tarjeta innecesariamente.



La tarjeta de crédito es una inversión para el banco o financiera que la otorga, la entidad incurre en un gasto cercano a los $50 pues debe emitir el plástico, ponerle nombre entregarlo, también hace campañas de bienvenida y paga una comisión al vendedor de la tarjeta, sostuvo.



Por tanto, indicó que el objetivo del banco es recibir un porcentaje del consumo realizado con dicha tarjeta de crédito, el cual está entre el 3% y 4%, además de los intereses por las compras en cuotas, cuya tasa de interés bordea el 50%.



“La mayoría de entidades financieras exonera del cobro de membresía al cliente siempre y cuando realice por lo menos un consumo cada ciclo de facturación, si le entregan la tarjeta y no la utiliza, es una pérdida para el banco”, aseveró.



Mencionó que es en este contexto de estado de emergencia nacional y su impacto en el ciclo de transacciones que realizan los titulares de las tarjetas de crédito así como en su nivel de ingresos, que la SBS consideró necesario establecer ciertas medidas.



Con la emisión de un plástico sin membresía se da la posibilidad al usuario de contratar productos menos onerosos y, a la vez, fomentan la inclusión financiera, agregó.



Según Carrillo, esta nueva tarjeta de crédito que no cobra membresía le conviene a una persona que no la usa regularmente sino que aprovecha solamente cuando hay alguna oferta.



Por ejemplo, descuentos para la compra de un televisor u otro electrodoméstico, son gastos que no se realizan cada mes, acotó.



Asimismo, refirió que puede favorecer a las personas que tienen una tarjeta por si sucede un imprevisto.



“Beneficia a quienes piensan tener una tarjeta guardada en su cuarto por si algo pasa, si le roban la billetera y debe hacer un pago urgente”, añadió.



Pese a ello, el especialista enfatizó la elevada probabilidad de que estas tarjetas no cuenten con muchos beneficios asociados, tales como puntos o descuentos.



“Si se utiliza la tarjeta todos los meses, no conviene tener una sin membresía porque cuando hay uso frecuente del plástico los bancos suelen suprimir ese pago y de paso podría aprovechar las ofertas”, aseveró.



En la misma línea, expresó que estas tarjetas sin membresía probablemente cuenten con tasas más elevadas que las tarjetas convencionales.



En tal sentido, tampoco le convendría tener una tarjeta sin membresía a aquel cliente que acostumbra a financiar sus consumos en varias cuotas, recomendó.

Si la tarjeta con membresía tiene un costo de financiamiento de 40%, la tarjeta sin cobro de membresía podría llegar a una tasa de interés del 60%, agregó.