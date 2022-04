Hace mucho que se puede conseguir a través de un aplicativo un taxi sin salir de casa; y cada vez son más los peruanos que optan por comprar un vehículo para realizar este servicio.

Jorge Bardales, gerente central de Legal, Gestión Humana y Experiencia al Cliente de Acceso, comenta que en el segmento de créditos vehiculares a taxistas, tienen conocimiento de los ingresos y gastos que tiene un conductor para poder realizar su actividad como taxista.

“Valoramos el vehículo que financiamos como garantía del préstamo, atendemos a clientes con poco o nulo acceso a la banca tradicional y tenemos productos diseñados para satisfacer las necesidades de taxi/trabajo. Se evalúa al cliente considerando los ingresos que va a generar”, señaló a gestion.pe.

“En función a ello es que se diseña el monto de la cuota mensual a pagarse (...) La banca tradicional no admite este tipo de proyectos, ellos solo analizan los créditos en función a los ingresos que hoy tienen las personas, no a los nuevos que podrían generar”, agrega.

En ese sentido, precisa que el financiamiento se termina de pagar entre 48 y 72 meses, “dependiendo del producto”.

“Los clientes prefieren los plazos más cortos posibles siempre que resulten en una cuota mensual que esté al alcance de su capacidad de pago. Y el financiamiento puede ser para Lima solo con GNV o para provincia con GNV u otro”, detalla.

Los monto

Según Bardales, el monto promedio que solicitan las mujeres se ubida en los US$11,000; “se enfocan en unidades que puedan utilizar para sus negocios”.

Mientras que los varones optan por montos superiores, de US$ 12,500 en promedio. “Se enfocan en vehículos que puedan usar para taxi y buscan un vehículo que cuente con el mejor equipamiento”.

Sin embargo, la Edpyme está entrando a financiar vehículos de uso particular, tanto semi nuevos (SN) con montos promedio de US$ 8,000 a US$ 10,000, así como nuevos, de uso particular que van de US$ 13,000 a US$ 18,000.

Expectativas

Para este año, Acceso espera retomar el nivel de colocación del 2019, “alrededor de 9,000 créditos vehiculares y S/ 50 millones anuales en préstamos de libre disponibilidad”, según el ejecutivo.

“Queremos llegar a hombres y mujeres que buscan vehículos de trabajo, un vehículo nuevo/seminuevo de uso particular o motos lineales. También a comerciantes de micros, pequeñas y medianas empresas que no son atendidos por la banca tradicional. Por ejemplo, aquellos emprendedores que realizan sus transacciones a través de un POS, poder ofrecerles un crédito en función a su historial de ventas”, finalizó.