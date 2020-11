Las empresas tienen plazo hasta el próximo 16 de noviembre para abonar la CTS a sus trabajadores en las cuentas que estos tienen en las entidades financieras.

En mayo del 2020 ingresaron a las cuentas CTS unos S/ 1,655 millones, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR). Dicho monto fue menor a los S/ 2,245 millones registrados en igual mes del 2019.

El Gobierno permitió a las empresas, afectadas por la pandemia, diferir el pago de la CTS de mayo para aquellos empleados cuyos sueldos superaban los S/ 2,400.

Puesto que esa facilidad no se ha extendido, ahora estos trabajadores recibirán un doble abono, el de noviembre y el correspondiente a mayo, más sus respectivos intereses.

Pese a eso, los expertos consultados por Gestión estiman que este mes se depositarán por concepto de CTS solo S/ 1,600 millones, un monto similar al de marzo y menor en 33% al de noviembre del 2019 (S/ 2,397 millones).

“Hay mucha gente que entre marzo y noviembre ha perdido su empleo; entonces los abonos de CTS en esta oportunidad serían menores”, consideró un ejecutivo de la banca.

Según datos del INEI, en el segundo trimestre la población con empleo adecuado se redujo en 65.1% respecto de igual periodo del año pasado. Asimismo, entre julio y setiembre de este año el trabajo adecuado se contrajo 46.9%.

Si bien ha habido cierta recuperación en el mercado laboral, todavía está lejos de los niveles del año pasado, manifestó el banquero.

“Las empresas que se han visto afectadas por la pandemia probablemente no hicieron el depósito de CTS en mayo, y en noviembre no creo que la situación haya mejorado mucho, así que esperamos que se abone la misma cantidad, S/ 1,600 millones”, estimó Marcelino Encalada, gerente de Ahorro y Finanzas de Caja Piura.

Incumplimiento

No se descarta que incluso los depósitos de CTS sean menores en noviembre, pese a que en mayo algunas empresas ya tenían provisionado este pago, dijo otro gerente de la banca. “No me sorprendería que muchas empresas fallen en abonar la CTS, porque no están en capacidad de cumplir con ese pago”, añadió. Clientes de la banca, empresas, se están acercando a las entidades financieras para preguntar si pueden diferir el abono de la CTS, reveló un ejecutivo del sector. “Pero les decimos que eso no depende de nosotros, sino que esa es la ley”, acotó la fuente.

Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, prevé que al menos un tercio de las compañías no serán capaces de pagar la CTS a sus trabajadores. Se trata, por ejemplo, de empresas vinculadas a los sectores turismo y de hospedajes, que aún están muy golpeadas por la crisis, indicó.

“Hay una gran incógnita sobre lo que pueda pasar con las pequeñas y medianas empresas, ahí hay negocios que tal vez no han logrado sobrevivir ; entonces no están en condiciones de asumir la CTS”, sostuvo Chang.

Recursos

En el marco del estado de emergencia, el Ejecutivo dispuso que los trabajadores pudieran retirar hasta S/ 2,400 de su depósitos CTS.

Encalada indicó que una buena parte de esos retiros se destinaron a la compra de celulares y laptops para las clases virtuales de los hijos de los trabajadores .

Aquellos que han mantenido sus empleos y que tienen sueldos más elevados han podido generar una mayor liquidez durante estos meses. Parte de los recursos liberados de la CTS se han invertido en fondos mutuos, complementó Chang.

Más consumo

El abono de la CTS de noviembre coincide con la cercanía de la fiesta de Navidad. Así, Encalada espera que los retiros que realicen los trabajadores irán esta vez a las compras navideñas y, en general, a la compra de bienes para sus familia y hogares.

De acuerdo a ley, se puede disponer del excedente de cuatro sueldos netos depositados en las cuentas CTS.

“La gente a la que le abonen su CTS va a retirar todo lo que le faculta la ley, igual que con el retiro de las AFP. Y apenas lo retire lo van a usar para consumo de corto plazo primero y luego para pagar deudas”, proyectó un ejecutivo bancario.

Chang coincidió en que habrá mayor inclinación hacia el consumo que hacia ahorro con esos fondos. “Pero esta crisis le ha enseñado a la gente a ser más cuidadosa con su dinero, ahora están pensando más sus decisiones de compra”, dijo Encalada.

Ahora financieras ofrecen tasas más altas para CTS

El rendimiento de los depósitos CTS muestra una disminución durante la pandemia. Así, en la CTS en soles depositada en los bancos, la tasa de interés promedio bajó de 3.84% en febrero del 2020 a 2.92% al cierre de octubre, según datos de la SBS. Pero ahora ya no son las cajas las que ofrecen las tasas más altas para la CTS sino las financieras, con niveles de Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) de hasta 7% (ver tabla). La política monetaria expansiva del BCR, que ha reducido su tasa clave a 0.25%, la elevada liquidez del sistema financiero y el poco dinamismo en la colocación de nuevos créditos, que no genera incentivo para mayores captaciones, explican la caída de las tasas de interés para los depósitos en soles. “Si la tasa de interés de créditos ha bajado, la tasa de interés de depósitos también tiene que ajustarse”, explicó Marcelino Encalada, gerente de Ahorro y Finanzas de Caja Piura.





Consultas sobre temas financieros

En medio de la pandemia se ha acelerado la digitalización del sector financiero en el país. Un estudio de Google Perú reveló que se han incrementado las búsquedas online de productos financieros.

Así, durante el segundo trimestre de este año, las consultas en Google relacionadas con servicios financieros aumentaron un 110% en comparación con el mismo periodo del 2019. Y en el tercer trimestre crecieron las búsquedas relacionadas con la billetera virtual (90%), boleta de pago virtual (203%) y transferencias (70%).

Ante la entrega de bonos del Gobierno y de retiro de fondos de las AFP, las consultas para solicitar tarjetas de débito aumentaron 377% interanual en el segundo trimestre.