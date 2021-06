Si bien el último viernes, el tipo de cambio bajó levemente a S/ 3.89 al cierre de la jornada, la incertidumbre política respecto al futuro económico del país es un factor que viene impactando no solo en la cotización del billete verde (que sube y baja) sino en las decisiones sobre los ahorros personales y en cómo evitar que estos se deprecien ante la polarización y el desconcierto.

Ante ello y tomando como telón de fondo que durante todo este año se podrá disponer del 100% de la CTS, ¿en qué moneda debe mantenerse para resguardarse de la incertidumbre política?

El CEO del portal Comparabien, Alfredo Ramírez, consideró que el desconcierto continuará en los próximos días -hasta que existan o se den señales claras sobre el rumbo de la economía en los próximos meses- por lo que el billete verde continuará en una senda de inestabilidad e irracionalidad.

“Ante una volatilidad tan grande, hay quien puede jugársela por el lado especulativo y decidirse por pasar su CTS a dólares esperando que el tipo de cambio suba aún más (de los rangos visto hasta el momento)”, comentó a Gestión.

No obstante, consideró que no hay señales completamente claras de que el billete verde suba mucho más y sin parar de los rangos vistos en las últimas semanas (tras las elecciones de segunda vuelta) ya que va a depender de muchos factores, entre ellos el político.

Ante ello, agregó que lo aconsejable es seguir un escenario prudente.

“ Si tengo mis ahorros (como la CTS, por ejemplo) en soles, debería mantenerse en esa moneda para que no se vea afectada por la turbulencia cambiaria. Tiene especial sentido para los que ahorran en soles, ganan en soles y gastan en soles. De esta manera, el dinero estaría protegido ante turbulencias cambiarias y solamente afectaría la devaluación o la inflación que puedan darse, que son variables que no la podemos controlar”, indicó.

Opinó que -en estos momentos- es importante tener una actitud de calma, ya que estos cambios que pudieran darse de soles a dólares, generan también que el tipo de cambios suba y baje. “Uno mismo está propiciando este escenario”, acotó.

“Lo aconsejable es mantener la CTS en la moneda que uno recibe su sueldo. Si es que en el futuro, ya las cosas se estabilizan y se comienzan a ver otros factores que inciden en que el dólar suba o baje de manera proyectada en el tiempo, ya se puede tomar una decisión (respecto a qué moneda mantener la CTS) , pero en estos momentos de alta volatilidad es mejor mantener la calma”, subrayó.

¿Es un buen momento para retira el 100% de la CTS? El especialista consideró que se debe analizar con calma si realmente es urgente contar con el dinero y que también se tenga en cuenta -ante el desconcierto que genera el próximo gobernante- que aún no hay nada definido sobre lo qué va a suceder.

“Lo aconsejable es no tomar una decisión tan a corto plazo y lo segundo es tomar en cuenta la ecuación ahorro versus gasto. En cualquier escenario siempre es mejor ahorrar dinero y no sacar la CTS a no ser que sea necesario para el pago de deudas o emergencias de salud, por ejemplo. Hay que usarlo con prudencia”, comentó.

De acuerdo al portal Comparabien son las cajas municipales y las financieras las que están ofreciendo las tasas de interés más altas por cuenta CTS en soles y en dólares.

En concreto las que pagan una mayor tasa de interés son principalmente: Edpyme Fondesurco, Cooperativa Pacífico, Financiera ProEmpresa, Financiera Credinka, Caja Prymera, Financiera Qapaq, Caja Centro, Caja Raíz, Caja Sullana, y Caja Trujillo. (Ver cuadro)

