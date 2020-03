El último viernes, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que, entre otras medidas, dispone la posibilidad de los trabajadores formales de retirar hasta S/ 2,400 de sus depósitos por Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) durante la vigencia de la emergencia sanitaria ordenada para frenar el avance del Covid-19 que ya suma 852 contagiados en Perú.

En concreto, ya se puede disponer de la CTS desde el último sábado hasta el próximo 11 de junio , fecha en la que terminan los 90 días calendario de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno.

Ante ello, el especialista en finanzas personales y profesor de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, explicó a Gestión.pe que para disponer de la CTS no es necesario contar con una carta del empleador, únicamente se puede llamar al banco o la Caja Municipal para la transferencia del monto que se requiera de la cuenta CTS a una de ahorros o donde crea conveniente el trabajador.

¿En qué escenarios es recomendable hacer uso efectivo de la CTS? El experto consideró que la gran mayoría de trabajadores formales dependientes recibirá su sueldo a fines de marzo (hoy) por lo que no habría una necesidad imperiosa de retirar este depósito.

“Para la mayoría de los dependientes formales no hay variación de sus ingresos en estos momentos, dado que están trabajando porque su trabajo es esencial o están trabajando de manera remota o tiene licencia con goce de haber. Con lo cual la gran mayoría de trabajadores -cerca de 4.5 millones de empleados formales- va a recibir su sueldo a fines de marzo por lo que no habría una necesidad producto de la emergencia sanitaria”, precisó.

Carrillo Acosta recomendó que si realmente no se requiere de ese dinero -salvo que el trabajador esté abarrotado en deudas- no lo use por dos razones. “Primero porque va a subir la tasa de desempleo en el país después de la cuarentena y, por lo tanto, se va a necesitar de este depósito de acá a un tiempo cuando el trabajador esté desempleado . El objetivo de la CTS es contar con un colchón cuando el empleado se quede sin trabajo, por lo que mejor es esperar a ver qué pasa con el trabajo de cada uno”, indicó.

Mientras que el segundo motivo es que el depósito de CTS es la que mejor interés paga. “Paga tasas de hasta 7.5% entonces genera más interés que la cuenta sueldo. En caso de que el trabajador esté endeudado lo recomendable es que pague sus deudas con su sueldo”, agregó.

No obstante, dijo que lo aconsejable es usar este depósito cuando se tenía -antes de la cuarentena- una remuneración variable que se ha visto trastocada.

“Por ejemplo, un mozo formal que tenía un sueldo básico de S/ 1,000 pero por propina ganaba hasta S/ 2,000. A este trabajador sí le está afectando la paralización económica ya que únicamente está ganando su sueldo básico, por lo que en estos casos sí tiene sentido utilizar la CTS de la forma más eficientemente posible”, dijo

El experto anotó que ahora es el momento de racionalizar los gastos, para tratar de gastar lo menos posible.

