La Superintendencia de Banca Seguro y AFP (SBS) informó esta mañana que intervino la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop), por encontrarse en la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, la cual asciende a más de S/ 400 millones.

El superintendente adjunto de Cooperativas, Óscar Basso, indicó en conferencia de prensa que las restricciones impuestas a la entidad han permitido que se cuente con fondos disponibles por S/ 24 millones, monto que permitirá iniciar la devolución de los depósitos, a los socios ahorristas, hasta S/ 3,000, a partir del 8 de setiembre. De esta forma, el 75% de los socios podrá recuperar todos sus ahorros.

¿Qué pasa si ahorró más de S/ 3,000? Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, señaló que los ahorristas de AELU no tendrán acceso al Fondo de Seguro de Depósito (FSD), tal como sucedió en otras entidades como la financiera TFC, en el 2019 o Caja Luren en el 2015; ya que el FDS solo cubre a 42 entidades entre bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito, por un monto máximo de S/ 107,198 (a agosto).

El experto en finanzas de la Pacífico Business School, explicó que el FSD fue creado por las instituciones financieras tradicionales en 1991.

“En ese año las cooperativas no estaban supervisadas, recién lo están desde el 2019. Entonces, ellas no entraron a este FSD que cubre a cuatro familias de entidades: bancos (15), financieras (8), cajas municipales de ahorro y crédito (12) y cajas rurales de ahorro y crédito (7). En este fondo no entran las cooperativas, ellas tienen un propio fondo”, precisó.

El Fondo Cooperativo, añade, tiene máximo S/ 10,000 para las cooperativas grandes y S/ 5,000 para las perqueñas. “Por otro lado, recién se ha creado en julio de 2020, por lo tanto aplica el periodo de carencia y recién van a estar vigentes en julio de 2022. Entonces ni por ese lado van a cubrir lo de AELU″, precisó.

En ese sentido, a modo de ejemplo indicó que si el ahorrista tenía S/ 10,000, le van a devolver S/ 3,000; y que tras la liquidación -luego de la venta de activos que se dividirá proporcionalmente- podrían devolverle otros S/ 3,000 que sumando serían S/ 6,000. “Los S/ 4,000 que no alcanzó con la liquidación los perdí”.

“Existe el riesgo que todo lo que venda no alcance para pagarle a todos los ahorristas y en ese caso el ahorrista pierde. Ese es el gran riesgo de ahorrar en cooperativa”, insistió el experto.

¿Si no está cubierto por el fondo, qué pasará con los ahorros? Cuando una empresa inicia el proceso de liquidación, venden todo lo que puedan: inmuebles, vehículos, equipos, software, y todo lo que se pueda para empezar a pagar a los acreedores. Carrillo Acosta precisa que hay un orden para pagar -la prelación de pagos- que cuando se trata de una entidad financiera tiene el siguiente orden: trabajadores, ahorristas, Estado (Sunat/SAT), acreedores de garantía real -los que tienen un activo en garantía inscrito en Registros Públicos, los demás acreedores y al último los accionistas.

“Si alcanza, después de pagarle a todos ellos, el dueño de la empresa se queda con algo; pero muchas veces no alcanza”, detalla.

Cabe señalar que los listados de los socios ahorristas con la información del monto y fecha de devolución serán informados desde el 4 de setiembre, a través de los portales de la SBS y Aelucoop. La devolución se realizará a través de las Cooperativas Pacífico y Abaco.