El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta , tiene experiencia en temas previsionales. Trabajó 17 años en el BBVA Research, donde fue jefe del área de Pensiones y también fue miembro de la Comisión de Protección Social que convocó el MEF , cuyo objetivo era plantear reformas económicas para financiar la protección previsional, entre otros.

En sus publicaciones, el titular del MEF destaca que el impacto macroeconómico de las AFP ha sido central en el crecimiento económico y el desarrollo de mercados de capitales; cuestiona la ley de disponibilidad del fondo del 95.5%; y señala que sistema de reparto que tiene la ONP se mantiene como un esquema con serias limitantes de gestión administrativa y financiera y genera déficits fiscales. [Ver perfil del ministro Tuesta aquí ]

"Los que están en contra del sistema han achacado la culpa de todo ello únicamente a las AFP, cuando la verdad es que el sistema de pensiones descansa también en un componente público de reparto gestionado por la ONP".



Por ello, ahora que estará a cargo de la dirección del Ministerio de Economía, las expectativas de que revise que tan sostenible es la ONP son altas, indicó a gestión.pe Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

"Creemos que la asignación del nuevo ministro de Economía es una buena medida porque es uno de los economistas que conoce más de cerca el problema de las pensiones, no solo en el Perú sino a nivel mundial. Será una oportunidad para que dentro del MEF pueda acceder a información de carácter confidencial referida a cuánto cuesta mantener la ONP y si es sostenible en el tiempo o cuánto del aporte que un empleador realiza a la ONP es indebido y está sirviendo como fuente de sustento; y que vea además qué tan costosa es la Sunat respecto de otra herramienta para hacer el recaudo de la ONP. Eso le va a permitir tener un marco mucho más rico que el que tenía desde la Comisión de Protección Social. Una cosa es ser consultor y no tener acceder a la información de carácter restringida", mencionó.

Prialé, mencionó que espera que el MEF convoque en la brevedad a las AFP para conversar sobre la situación del sistema previsional. En ese sentido, adelantó que uno de los temas que podrían abordar es la reactivación del bono de reconocimiento , para que los afiliados de la ONP se pasen a las AFP con el dinero que han aportado desde que ingresaron al sistema público.

"El tema del bono de reconocimiento podría ser un tema interesante a tratar, sobre todo para los más jóvenes que tienen poco tiempo aportando y sienten que en realidad se equivocaron en tomar la decisión al momento de afiliarse, porque ahí [ONP] no tienen la posibilidad de que su ahorro crezca; su pensión va a depender del monto que los nuevos trabajadores aporten al momento en que ellos se jubilen. Hay un espacio para hacer una hoja de trabajo. Nosotros estamos bastante positivos y creemos que la relación con el ministro va a ser bastante buena y esperamos que nos convoque y se conforme una comisión de trabajo en los que nosotros podamos brindar toda la información que se necesite para tomar medidas que le mejoren la vida al ciudadano de a pie", dijo en exclusiva agestión.pe .

Caen afiliaciones a la ONP

En ​otro momento, la representante de las AFP precisó que las afiliaciones a la ONP han caído en el último año.

"Siete de cada 10 jóvenes que ingresan al mercado laboral formal se afilian a la AFP. La tendencia es claramente a la baja. Las afiliaciones en el 2017 respecto al 2016 son claramente diferentes; la fotografía te muestra que un trabajador que ingresa al mercado laboral como dependiente opta por la AFP como primera alternativa. Además, según las estadísticas del IPE en la ONP 2 de cada 3 no recibirán pensión porque no cumplían con los requisitos de aportación. El problema radica en los trabajadores que están en la ONP cautivos y no pueden moverse porque no tienen bono de reconocimiento pero creo el ministro va a ver el espacio para tener una discusión técnica en materia de pensiones y salud", concluyó.