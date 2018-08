Recorrido no tradicional: Nueva York y sus destinos escondidos

Nueva York quizá es uno de los destinos más atractivos para todo viajero. Y es que, parafraseando a Frank Sinatra, ¿quién no quisiera despertar en la ciudad que nunca duerme?

Viajar a la ciudad estadounidense puede costar entre US$ 677 y US$ 902, dependiendo de la aerolínea que elija. Mientras que el precio de hospedaje por noche fluctúa entre los US$ 120 y US$ 3,931, según Airbnb.

De acuerdo a expertos, hay dos clases de viajeros: los tradicionales y los no tradicionales. Los últimos son aquellos que buscan zambullirse en las calles cubiertas por enormes rascacielos, más allá de solo conocer los lugares recurrentes que aparecen en las revistas turísticas.

Por ello, creamos esta guía que pueda dar luces a aquellos que buscan el “lado B” de esta ciudad.

Conocer un parque de altura

High Line es uno de los destinos alternativos de West Village, en Nueva York. Se trata de una antigua vía de trenes en altura, donde ahora reposa un parque lineal de 2.33 kilómetros de extensión en el distrito de Manhattan.

Este lugar público, poco concurrido por turistas, se encuentra en una sección elevada de la línea East Side Line, que fue parte de la extinta compañía de ferrocarriles New York Central Railroad.

Una estación de metro abandonada

City Hall, también conocida como City Hall Loop,​ fue la terminal septentrional de la primera línea del Metro de Nueva York, construida por la Interborough Rapid Transit Company.

La estación, diseñada por Heins & LaFarge, es elegante en estilo arquitectónico. El servicio de pasajeros dejó de funcionar en 1945, convirtiéndose en una “estación fantasma”.

Hoy es parte del Museo de Tránsito de Nueva York y se puede recorrer a través de visitas guiadas. Para realizarlas hay que estar registrado como miembro del museo, se requiere reserva y pago anticipado de US$ 345.

Tienda para convertirse en superhéroe

Si es aficionado a los superhéroes, Brooklyn Superhero Supply es el lugar al que debe ir. Esta tienda, ubicada en Brooklyn, es única en el mundo por los productos que comercializa.

Entre sus productos hay capas para volar, kits de identidad secreta o lentes para detectar hombres invisibles, así como fórmulas para mejorar los superpoderes. Esta última es fabricada por laboratorios Bugayenko.

Un castillo abandonado en una isla

A una hora de la ciudad, en medio de las aguas del río Hudson, se encuentra la isla Bannerman.

Más allá de su belleza natural, llama la atención el castillo que posee. Este fue almacén donde se guardaban los excedentes militares durante la Guerra de Independencia de EE.UU.

En lo que hoy es una imponente estructura abandonada se almacenaron treinta millones de cartuchos y municiones. La entrada al lugar está sujeta a donaciones.

Un cine ambientado por la comida

Para los fans del cine está Nitehawk Cinema Williamsburg, donde cada proyección se combina con una carta de platos y bebidas estrictamente inspirados en la película que está viendo.

Es una de recomendaciones ocultas del portal Travel + Leisure, debido a su peculiar atención. Los platos del menú son creados por el chef Michael Franey.