Próximos a las Fiestas Patrias, el diario Gestión invita a directivos en diversos rubros a rememorar sus destinos nacionales favoritos. Recordando vivencias, encuentros, la gastronomía y el contacto con la naturaleza, los ejecutivos coinciden en que cada región del Perú es un lugar místico al que quieren volver con familia y amigos una y otra vez.

Diego Castro, gerente general de Edenred Perú

“En el valle de Urubamba hay un contacto increíble con la naturaleza”, Diego Castro, gerente general de Edenred Perú

“Mi destino favorito en el Perú es el valle de Urubamba porque es el punto de partida para otros destinos y actividades. Además, porque tienes cerca otros valles y una ciudad increíble como lo es el Cusco.

Una vez al año, con un grupo de amigos intentamos ir y hacer caminatas de dos a tres días. Con ello tenemos un contacto increíble con la naturaleza. Hace poco hicimos Huchuy Qosco, una caminata muy popular al norte de Cusco, y este año en setiembre, si todo va bien, iremos al valle del río Apurímac, allí también se pueden hacer muchas actividades increíbles”.

Nuria Frigola Torrent, Gerente General de los productores

“Amo todas las regiones del país, pero me fascina la Amazonía”, Nuria Frigola Torrent, Gerente General de los productores

“Es muy difícil elegir en un país tan diverso en su geografía, naturaleza y su gente. Amo todas las regiones del país, pero una que me fascina especialmente y que es transversal de norte a sur es la Amazonía.

Un destino al que he ido varias veces es la región de Loreto, particularmente recomiendo ir a la Reserva de Pacaya Samiria, en donde se puede ir de tres a siete días o más. Allí he tenido experiencias muy hermosas de turismo rural comunitario, también he llevado a mis padres y a mi hermano cuando han venido de visita al Perú. Es maravilloso ver la zona de la selva de los espejos, pese a que las aguas son negras, se refleja en el agua como en un espejo perfecto todos los árboles y animales”.

Tianshi Lv, country manager de Xiaomi Perú.

“Las sensaciones, colores y sabores que tiene el Perú son únicas”, Tianshi Lv, Country manager de Xiaomi Perú

“Cuando llegué a Perú la realidad superó completamente mis expectativas. Las sensaciones, colores y sabores que tiene el Perú son únicas y solo se pueden disfrutar en persona. He tenido la oportunidad de viajar a Piura, Arequipa, Paracas, Cañete, Nazca, Pucallpa e Ica y hasta ahora mi destino favorito es Piura.

Y es porque tiene el mejor ceviche del mundo. El ceviche de pescado con conchas negras es mi favorito y acompañado con un pisco sour, es como probar el paraíso en la tierra. Además, en ninguna otra parte del Perú, el limón, el ají y el pescado se sienten igual. Me siento muy afortunado y agradecido de vivir aquí”.

Eileen Wong Seoane, Gerente general de Flora y Fauna

“El paisaje del Lago Titicaca es poderoso”, Eileen Wong Seoane, Gerente general de Flora y Fauna

“Uno de mis lugares favoritos para viajar dentro del Perú es Puno. El paisaje del lago Titicaca es impresionante y poderoso, y la vida en las islas es de mucha paz. Además, las islas flotantes son una gran demostración de cómo las personas nos podemos adaptar a la naturaleza.

Su comida es reconfortante, especialmente sus sopas a base de papa y hierbas locales, y el api, que es una bebida caliente a base de maíz amarillo, maíz morado, canela, clavo y limón.

Las personas en Puno sienten un gran orgullo por su legado y admiro los esfuerzos que hacen por mantener viva la tradición y las costumbres de la región”.

José Ignacio Bernal, Director ejecutivo de Rappi Región Pacífico

“Trujillo es el destino al que volvería todas las veces”, José Ignacio Bernal, Director ejecutivo de Rappi Región Pacífico

“Como todo peruano que se siente orgulloso de su país, tengo muchos destinos favoritos. Sin embargo, el que no cambiaría por nada dentro de Perú es Trujillo.

Me encanta ese destino porque es la cuna de la marinera norteña, que es nuestro baile típico nacional, y por toda su historia y deliciosa gastronomía.

Además, algo que también me encanta es que alberga las playas más lindas, como Puerto Chicama y Puerto Mori, para nadar y pasar buen tiempo con la familia.

Sin duda, Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, es el destino al que volvería todas las veces que sean posibles”.

Inés Hochstadter, Country Manager de Despegar para Perú, Ecuador y Colombia

“Cusco tiene una mística especial que la convierte en una ciudad única en el mundo”, Inés Hochstadter, Country Manager de Despegar para Perú, Ecuador y Colombia

“Un destino al que siempre me gusta regresar es Cusco. Tiene una mística especial que la convierte en una ciudad única en el mundo.

Es increíble tener la posibilidad de apreciar desde la plaza de armas con toda su historia, majestuosidad y cultura que nos regala la ciudad y sus alrededores. Para mi Cusco siempre es sorprendente”

Peter Overheu, Presidente del Cluster Andino de AstraZeneca

“Lima es mi lugar favorito del Perú porque reúne un poco de cada región”, Peter Overheu, Presidente del Cluster Andino de AstraZeneca

“Perú es un país maravilloso, lleno de experiencias para vivir y compartir. Definitivamente, uno de mis lugares favoritos del Perú es Lima, pues es una ciudad que reúne un poco de cada región del país, brinda una experiencia gastronómica increíble y es la muestra de la actitud y la buena energía de los peruanos. Sin duda, Perú es un buen destino para volver, ya sea por ocio o a trabajar para mejorar la salud de los peruanos”.

Alejandro Osores, gerente general de LINIO

“Sin dudarlo, Cusco es un destino inagotable”, Alejandro Osores, gerente general de LINIO

“El destino al que siempre voy es Cusco. La verdad, ya he perdido la cuenta de cuántas veces he ido y es que Cusco es mi favorito porque lo tiene todo.

Si quieres aventura e historia las tienes ahí. Si quieres gastronomía, la tienes ahí. Además, si quieres relejarte puedes ir a Cusco y también realizar increíbles caminatas.

Y es que Cusco es un destino inagotable. Es imposible terminar de conocer todo lo que ofrece. Hace tiempo que estoy planeando junto a mi esposa hacer la ruta Choquequirao. Así que, sin duda, Cusco es mi siguiente destino y el destino al que siempre vuelvo”.

Carlos Bernos, Country Manager de Buda.com

“En Arequipa la armonía con la naturaleza es constante”, Carlos Bernos, Country Manager de Buda.com

“Mi destino favorito en el Perú al que siempre deseo volver es el Cañón del Colca en Arequipa. Allí, puedes gozar de hermosas vistas, bañarte en un helado río y ver las estrellas de noche. La armonía con la naturaleza es una constante, motivo por el cual fuimos el primer cripto-exchange en el mundo en neutralizar nuestra huella de carbono”.