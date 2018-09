Cuando uno piensa en el Caribe como destino, Aruba no suele ser la primera opción. Por ahora. Johana Santiago, gerente de Comunicaciones para la Autoridad de Turismo de Aruba, lo sabe bien. Es por ello que cuenta a Gestión.pe las acciones que están tomando para repotenciar el turismo en la isla enfocándose en el mercado peruano. Los números no mienten: en los últimos dos años, los turistas peruanos que viajaron a Aruba crecieron de 1,600 a cerca de 4,000. El principal motivo de viaje es turismo en la playa, pero también existe un grupo importante que viaja por bodas, wellness y deporte.



¿A qué se debe el aumento de turistas peruanos en Aruba?

Perú es un mercado relativamente nuevo para nosotros. Por ello, en 2015 comenzamos a trabajar más en el mercado implementando nuevas estrategias. Eso, sumado a la eliminación de la visa Schengen en 2016, hizo que se disparen los números de turismo. Este año, hasta agosto, el mercado peruano creció 2.42% en comparación al año anterior. En 2017, el 38.7% de los viajeros peruanos llegaron por primera vez a la isla y cerca del 17% repitió el destino. Para nosotros esto último es muy importante porque el turista que regresa puede recomendar la isla.



¿Por qué escogen Aruba como destino?

​La isla se encuentra fuera de la zona de huracanes, lo que permite que el turista pueda planear sus vacaciones en cualquier temporada del año. Tenemos unas de las playas más lindas del mundo, Eagle Beach, que fue catalogada como la cuarta más linda del mundo según TripAdvisor. Además, Aruba es una isla pequeña que permite el traslado por diferentes lugares de la isla, sin necesidad de contar con un guía.

¿Cómo ha evolucionado el turismo en la isla?

Antes, Aruba contaba con un 48% de turistas que repetían el destino. Ahora esa tendencia ha comenzado a decrecer. Nuestra estrategia es tratar de conseguir más personas que vayan por primera vez a la isla y fidelizarlas. Buscamos enfocarnos cada vez más en nichos de mercado para turismo.



¿Cuáles son estos nichos?

Si bien, el principal motivo de viaje a Aruba es para visitar sus playas, también existe un grupo importante que viaja por bodas. En el último año hemos visto un incremento en bodas de peruanos en la isla de 900%. Además, los que viajan por lunas de miel o por incentivos de empresas son el 3.2%. Esto último tiene que ver con el wellness: generar bienestar. Y también tenemos a los interesados en deportes extremos como el kitesurf y el windsurf, ya que Aruba es una de las islas con grandes vientos alisios muy rápidos que facilitan este deporte.



Como parte de las estrategias que plantean, ¿existe algún tipo de beneficio para los turistas?

En época de temporada baja, que va desde mayo hasta diciembre, la Autoridad del Turismo ofrece incentivos económicos para viajes en grupos, ya sea por motivo de negocios o de bodas. Solo se ponen en contacto con el representante de Perú o con el Aruba Convention Bureau, y dependiendo del número de personas que viajen, se les entrega un bono para que lo puedan usar en alguna fiesta de recepción u otras actividades en la isla.

¿Cuál es la capacidad hotelera que tienen?

Contamos con alrededor de 9,000 habitaciones. No somos una isla masiva sino una muy exclusiva, así que con estas habitaciones ya hemos llegado al top de visitantes. Buscamos un turista de calidad para que la comunidad también se vea beneficiada. Por políticas de sostenibilidad de la isla nos vamos a mantener en esa cifra, no podemos seguir construyendo hoteles en la costa; sin embargo, estamos enfocados en generar algunos hoteles boutique de pocas habitaciones.



¿Cuál es la diferencia entre Aruba y otros destinos como Punta Cana o Cancún?

No es que compitamos con República Dominicana o Cancún, ya que sabemos que tienen un turismo y una oferta mucho más amplia, pero sí podríamos competir con Jamaica, Curazao, Bonaire o San Martín. Uno de los diferenciales de Aruba es que es una de las islas más seguras del Caribe. Además, tenemos sol durante todo el año, hablamos cuatro idiomas incluido el español –eso no lo tienen todas las islas caribeñas- y tenemos wifi gratis alrededor de la isla. El parque lineal -parque Arikok- más grande del Caribe también nos pertenece y eso nos ayuda a tener un turismo sostenible donde los turistas pueden montar bicicleta, correr y hacer ejercicio.

Claves y datos:



• El peruano que va a Aruba gasta en comida, bebidas, joyerías y actividades en la isla (principalmente aquellas relacionadas con explorar la isla y en deporte). El promedio de gasto diario es de US$ 254.



• El 87% del PBI de la isla proviene del turismo y el 89% de las personas trabajan o tienen relación con el mismo.



• Desde marzo de 2016 ya no se exige visa a los peruanos para entrar a Aruba. Ahora solo se requiere el pasaporte vigente, boleto ida y vuelta, una reserva de alojamiento y el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.



• En promedio los pasajeros se quedan en Aruba 7.3 noches.