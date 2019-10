Acabo de soportar el vuelo más nuevo más largo del mundo, un ultra maratón sin escalas de 16.200 kilómetros (10.100 millas) desde Nueva York a Sydney. Tomó alrededor de 19 horas y media, y fue casi tan exigente como parece.

El vuelo récord de Qantas Airways Ltd. aterrizó la madrugada del domingo en Australia. El Boeing Co. Dreamliner entregó a sus pocas docenas de pasajeros, incluido el suyo verdaderamente, a su destino más o menos intactos, incluso si algunos de nosotros no estuviéramos muy seguros de qué día era.

Qantas quiere comenzar a volar comercialmente la ruta que ahorra tiempo tan pronto como 2022, por lo que la aerolínea usó este viaje de prueba para explorar formas de reducir su inconveniente inevitable: el desfase horario que aplasta el alma y aplasta el cuerpo. Así es como se desarrolló mi viaje en tiempo real.

Fuera de la Tierra

Nuestro avión ha sido convertido en un laboratorio volador. Dado que el objetivo es adaptarnos a la zona horaria de nuestro destino lo más rápido posible, hacemos clic en el reloj de Sydney de inmediato. Eso significa no dormitarte. Las luces permanecen encendidas y tenemos instrucciones de permanecer despiertos durante al menos seis horas, hasta que anochezca en Australia.

Esto inmediatamente causa problemas a algunos pasajeros. A un lado de la sección de clase ejecutiva, seis viajeros frecuentes de Qantas siguen un horario previamente planificado para comer y beber (incluida la limitación del alcohol), dormir y moverse. En su mayoría se llevan bien con el programa, pero uno de ellos dormita en cuestión de minutos. Para ser justos, siento su dolor. Puede que sea la mitad del día en Sydney, pero mi cuerpo me dice que está retrasando la medianoche en Nueva York.

Dos horas

Es la hora de comer y un momento clave en el experimento. Se supone que los platos especialmente diseñados me entusiasman, y una sabrosa porción de langostinos escalfados con chile y lima es como una suave bofetada culinaria en la cara. El bacalao picante al estilo chino con arroz jazmín y semillas de sésamo repite la acción explosiva. Estoy momentáneamente despierto.

Los 40 pasajeros del avión, incluidos los medios, están todos en clase ejecutiva. Los seis conejillos de indias humanos en el centro de la investigación están sentados a un lado de la cabina. Quiero hacer mi propio conjunto de pruebas para ver cómo se mantiene mi cuerpo.

Después de hablar con un médico de viaje en Sydney antes del viaje, estoy armado con equipos para controlar mi presión arterial, frecuencia cardíaca y niveles de saturación de oxígeno. También me hicieron una prueba de memoria y un cuestionario sobre el estado de ánimo. Quiero ver si un vuelo tan largo daña mi cerebro o debilita mi espíritu.

Las pruebas de tres horas que realizo durante la primera mitad del vuelo reflejan las demandas de este viaje. Mi presión arterial está elevada, aunque no es alta, y mi ritmo cardíaco se acelera. Mi estado de ánimo es ligero, aunque se oscurece muy gradualmente.

Tres horas

La presión física de este experimento es clara. A mi alrededor, los pasajeros están de pie solo para mantenerse despiertos. Esa dozy viajero frecuente en la parte delantera del avión está dormida, de nuevo.

Si bien encuentro que este régimen es bastante desafiante, y ni siquiera estoy en un asiento económico para hacerlo, trato de mantener las cosas en perspectiva. Después de que escribí por primera vez sobre este próximo vuelo la semana pasada, un lector me envió un correo electrónico para instarme a una mentalidad más tartamuda. Durante la Guerra de Corea a principios de la década de 1950, dijo, volaba regularmente misiones de reconocimiento de 40 horas con rotaciones de la tripulación cada seis horas. "Hombre", me dijo el hombre de 83 años. Punto a favor.

Cuatro horas

Marie Carroll, profesora de la Universidad de Sydney que supervisa la investigación de pasajeros en el vuelo, reúne a sus tropas en la parte trasera del avión. "Este es el momento, muchachos, cuando realmente tenemos que trabajar en esto", les dice. Momentos después, se apoyan contra los carritos de comida en la cocina, estirándose. A continuación, realizan flexiones verticales entre los conjuntos económicos vacíos. Como final, intentan movimientos de baile sincronizados en los pasillos. Todo en el nombre de la ciencia.

Parece cabaret, pero vencer el jet lag es un asunto serio. Más allá de las noches de insomnio y la fatiga diurna, los expertos dicen que los procesos críticos, incluida la función cardíaca y el metabolismo, se alteran cuando se interrumpe el reloj corporal.

Siete horas

Llega una segunda comida, y no un momento demasiado pronto. Es pesado en carbohidratos y está diseñado para enviarnos a dormir. La sopa de camote con crema fresca es espesa y lujosa, el sándwich de queso tostado no lo es tanto. El chef del avión me dice que ha estado preparando nuestras comidas durante tres días.

Las luces se atenúan por fin, y parece que me han liberado. Me estrello durante seis horas seguidas. Eso es más de lo que puedo recordar dormir sin despertarme en ningún otro vuelo, incluso con el privilegio de clase ejecutiva de una cama plana.

Catorce horas

En general, mis propios exámenes médicos sugieren que estoy haciendo frente. Mi presión arterial, que según el médico de Sydney sería un buen indicador de estrés y fatiga, ha vuelto a la normalidad. Mi corazón late más lento, hago mi prueba de memoria y mi cuestionario muestra que mi estado de ánimo es más brillante.

La investigación sobre los pasajeros y la tripulación se incorporará al Proyecto Sunrise, el plan de Qantas para comenzar los servicios comerciales directos que conectan Sydney con Nueva York y Londres. Qantas dice que podrían seguir otros vuelos súper largos desde la costa este de Australia a Sudamérica y África.

A bordo, el director ejecutivo Alan Joyce me dice que implementará "absolutamente" el régimen de este vuelo en sus otras rutas largas, si la ciencia demuestra que ayuda. El truco es acomodar a aquellos que quieren beber y dormir a voluntad, dice Joyce.

Pero no vaya a reservar sus vuelos alrededor del mundo todavía. Qantas necesita nuevos aviones de Boeing o Airbus SE que puedan hacer el trabajo con una carga completa de pasajeros, y un nuevo acuerdo con la tripulación para trabajar más de 20 horas. "Necesita que todo se una", dice Joyce. Inicialmente soñó con convertir estos vuelos súper largos en hoteles voladores, con literas para dormir o una zona de ejercicios. Esa visión dio paso a la realidad cuando los márgenes de beneficio resultaron demasiado ajustados para desperdiciar espacio en tales lujos.

Nuestro avión no tiene el alcance para transportar una carga completa de pasajeros con equipaje a Sydney. Despegó con sus tanques de combustible al máximo: alrededor de 101 toneladas. Para mantener el peso bajo, no hay carga, y la comida y la bebida son limitadas. En Nueva York, el capitán parecía seguro de que llegaríamos a Sydney con gasolina de sobra. Planeaba aterrizar con seis toneladas de combustible, suficiente para permanecer en el aire durante otros 90 minutos.

Diecisiete horas

Hora del desayuno, y no hay salchicha laxa. En cambio, es un tazón de granos antiguos, puré de aguacate, queso haloumi tibio y una ensalada de hierbas. Este vuelo está volviendo todo sobre su cabeza.

Uno de los viajeros frecuentes, el inversor con sede en Sydney Nick Mole, dice que durmió casi ocho horas y se siente bien. ¿Qué tal un día completo de trabajo después del aterrizaje? "Probablemente podría hacer eso", dice. Él piensa que la prueba más grande será cómo se las arregla en un par de días.

Preparándose para aterrizar

Ahora me siento mejor que después de volar a Nueva York desde Sydney hace unos días con una parada. Ese viaje incluyó una hora y media de colas en inmigración en Los Ángeles con cientos de otros viajeros zombificados.

Personalmente, elegiría un vuelo directo de Sydney a Nueva York en lugar de uno con una escala. Pero no se adaptará a todos: se requirió disciplina y trabajo para mantener la rutina de no dormir en la primera mitad de este vuelo. Puede haber un beneficio al cambiar a la hora de destino inmediatamente, pero tiene un precio. Siento que tuve que ganarlo.