"Los Últimos Jedi" supera los US$ 1,000 millones en todo el mundo

" Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi" de Disney-Lucasfilm alcanzó los US$ 1,000 millones a nivel global en menos de tres semanas, informó el sitio Variety.com.

"Los últimos Jedi" recaudó US$ 120.4 millones en el fin de semana de Año Nuevo, con US$ 52.4 millones en Norteamérica y US$ 68 millones a nivel internacional entre el viernes y el domingo.

La cinta es ahora la de octava mayor recaudación a nivel local con US$ 517.1 millones, con lo que queda apenas US$ 15 millones detrás de "Rogue One: A Star Wars Story", que se estrenó en el 2016 y que ocupa el sétimo lugar.

"Los últimos Jedi" se ubica hasta el momento en el puesto 24 de las películas de mayor recaudación mundial con US$ 1,040 millones, muy cerca de "Despicable Me 3" de Universal-Illumination.

El total internacional, actualmente en los US$ 523.2 millones, verá un impulso significativo cuando se estrene el 5 de enero en China, su mercado final.

La película superó además a "La bella y la bestia", que recaudó US$ 504 millones, en Norteamérica y se quedó con el puesto del estreno más exitoso a nivel local del 2017.