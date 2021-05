“Locos de Amor 3” fue la última película que pudo estrenar Tondero en el país en 2020. La pandemia y las restricciones establecidas que impidieron que se abran los cines en el mercado local, los dejó con cinco estrenos pendientes y con su negocio de entretenimiento en pausa.

Ante este panorama complicado, nos señala su gerente general, Miguel Valladares, la empresa de entretenimiento no se quedó de brazos cruzados y decidió abrir su primera sede internacional en España. Desde ese país ha desarrollado diversos tipos de producciones. Así, ya cosechan logros y pronto van a estrenar su primera película en los cines de este país.

Se trata de la coproducción española-peruana “La casa del caracol”, que se estrena el próximo 11 de junio. Esta fue producida el 2020 en medio de la pandemia, y tras su paso en el cine, también se verá en Amazon Prime Video.

“Es posible debido a que en España están más adelantados en el tema de control de la pandemia, están abiertos los cines, incluso se hacen festivales”, cuenta Valladares.

¿Qué tan difícil ha sido para Tondero abrirse paso en el mercado español? “No ha sido fácil, en los últimos seis años vengo sembrando este tipo de proyectos, yendo y viniendo de España. Pero en el último año, forzados por la pandemia, hemos tratado de enfocarnos al 100% en este mercado”, explica el directivo.

Para Netflix

Y tras el estreno de su primera película en el mercado español, empezarán a fines del mes de junio con el rodaje de la coproducción española-mexicana-peruana, “El refugio”, luego de la cual se viene el rodaje de tres películas y un documental de coproducción peruano-española.

Asimismo, acaban de terminar recientemente con el rodaje de la primera película original peruana para Netflix, “Mochileros”, que también se comenzó a realizar en el 2020, agrega Valladares.

La fuerza del streaming

Actualmente Tondero desarrolla dos series para plataformas de streaming. Aún no puede contarse más detalles, pues están sujetas a acuerdos de confidencialidad.

“La producción para las plataformas de streaming lo aceleró la pandemia, y estas se han vuelto una esperanza para los productores, al no poder contar con cines abiertos en varios mercados. Las plataformas se han convertido en un canal de exhibición importante y es nuestro objetivo”, sostiene.

En esa línea, revela que la empresa que este año cumple 13 años en el mercado, mira el producir para más plataformas streaming, como HBO Go, Disney, entre otras, por lo cual es importante tener presencia en España.

“Estas plataformas cuentan en ese país con oficinas de producción, lo que nos da una mayor oportunidad de llegar con historias peruanas”, refiere Valladares.

Nueva división de negocio

Una nueva división de negocio que ha sumado la empresa, debido a los requerimientos que tiene en el mercado , es el de service de producción de películas y series internacionales para terceros, que se estrenarán en plataformas de streaming.

CIFRAS

5 estrenos pendientes hacen imposible producir por ahora a Tondero. “Por ahora hemos migrado a España”, señala Valladares.

Números. Aunque se han desarrollado una serie de proyectos, la empresa considera que no se encuentra en el nivel de facturación prepandemia, principalmente porque tienen “inversión congelada”, que no se ha recuperado debido a las películas que no se estrenaron.