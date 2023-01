Para los recientes consumidores de streaming y series, HBO Max es una plataforma ‘on demand’ con dispar suerte en calidad de series y con estrenos no tan continuos. Sin embargo, lo que no saben es que HBO revolucionó la industria de la televisión hace más de 20 años al llevar la calidad cinematográfica al mundo de la TV con estrenos de series como ‘The Sopranos’ (1999) y ‘Sex and The City’ (1998).

Si exploran dentro del catálogo de HBO Max, encontrarán verdaderas joyas de culto en cuanto a series. A continuación, les dejo mi top 5 de series de HBO que no pueden dejar de ver (Dejé de lado ‘The Sopranos’ y ‘Juego de tronos’ por ser opciones obvias):

1.- ‘True Detective’ (2014) : Dirigida por Cary Fukunaga, trata sobe la investigación y caza durante 17 años de un asesino en serie en Louisiana. Es como ver ocho capítulos de ‘El silencio de los inocentes’. Truculenta, inesperada, críptica. La primera temporada es soberbia.

2.- ‘Band of Brothers’ (2001): Coproducida por Steven Spielberg y Tom Hankook, es la mejor serie bélica de la historia de la televisión. Un recorrido tétrico y ultra realista de un grupo de soldados estadounidenses desde el desembarco de Normandía hasta la caída de Hitler.

3.- ‘The Wire’ (2022) : Serie producida por David Simon que trata sobre la corrupción e injusticia del mundo policial y criminal de Baltimore. Densa, diversa y total; una serie imperdible.

4.-’Succession’ (2018): La mejor serie de la actualidad. Es una obra maestra de la televisión. Es drama y comedia negra en simultáneo. No hay un personaje con el que te puedas identificar por lo execrable de sus intenciones. Desopilante, inexplicable e irreplicable, esta serie la tienes que ver mañana mismo.

5.- ‘The Last Of Us’ (2023): HBO ha estrenado los dos primeros capítulos de esta serie sobre un futuro distópico zombie. Un mundo de infectados por un hongo que te hace repensar hasta dónde puede llegar una pandemia. Un drama en ciernes, una relación paternal y un futuro desesperanzador. Cada domingo por la noche tendrás una cita con la desolación.

Claves

Otras series que se quedaron cerca de mi ranking son:

‘Chernobyl’ (2019)

‘I May Destroy’ (2020)

‘Mare of Easttown’ (2021)

‘Sharp Objects’ (2018)

‘Barry’ (2018)

‘Euphoria’ (2019)

‘Staircase’ (2021)

‘Big Little Liars’ (2019)

‘The Pacific’ (2010)