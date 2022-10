“Yo vengo a ofrecer mi corazón” son las memorias de la artista, un texto que parece susurrar al oído del lector las vivencias que han hecho de Baca la cantante internacional que hoy es.

“Hace seis o siete años empecé a grabar con mi voz todo lo que me acordaba. Ha sido bueno para mi alma recordar a mi madre, a mis hermanos y cómo la vida nos va transformando”, cuenta a Gestión la tres veces ganadora del Grammy Latino.

Tuvo varios nombres en mente antes de elegir una canción de Fito Páez como título de su libro. “Tuve que llamarlo y pedirle permiso. Él se rió y me dijo: Ay, Susanita, tú puedes usar lo que quieras”, recuerda Susana, que no solo evoca buenos momentos en estas memorias, sino también los difíciles.

“Está la etapa cuando recién me estoy abriendo camino y todo es negativo. Una sucesión de rechazos hasta el infinito. Pero la terquedad de saber que lo que uno está haciendo es de verdad hace que uno quiera entrar por la ventana si es que no le abren la puerta”, detalla.

Primeras lecturas

Para escribir hay que leer mucho. Y Susana Baca lo ha hecho. Desde niña, cuando aprendió a leer, dos personajes en particular la conmovieron. “En la vida cotidiana se encuentran Quijotes y Sanchos a montones, cerca a ti, en las noticias”, señala.

Cervantes la volvió aficionada a las novelas y luego con José María Arguedas conoció la literatura peruana. “‘El zorro de arriba y el zorro de abajo” te pinta la realidad peruana de todos los días y de cómo el ser humano, con tal de salir adelante y sobresalir, a veces no tiene escrúpulos y trepa por encima de las personas, como un ave de rapiña”.

El amor por la literatura local la vinculó con los poetas del país. Recuerda con cariño un congreso de poesía en el que escuchó por primera vez a escritores como César Calvo, Antonio Corcuera y Antonio Cisneros recitar sus propios poemas. “Tuve mucha amistad con ellos, sobre todo con Enrique Verástegui”. Así nació la inquietud por cantar poesía. Baca ha musicalizado poemas de César Vallejo, Alejandro Romualdo, Carlos Oquendo de Amat, entre otros poetas nacionales y extranjeros.

¿Le falta alguien? Sí, Susana quisiera cantar algunos poemas de gente joven, pero hay un deseo que persigue hace tiempo. “Estoy tratando de cantar a Blanca Varela. Pero ella es una intensidad muy fuerte y la música tiene que ir al pie de eso. No puede ser cualquier música. Tengo su libro lleno de papelitos que leo y releo. Sus poemas son como letanías. Tal vez algo así se podría hacer”, revela la cantante, que quisiera cantar “Si tú me escucharas” de la poeta.

Más allá de Blanca Varela, Susana Baca siente que todavía tiene una deuda con este género. “Le debo un disco a la poesía. Y creo que no podría ser un solo disco, tienen que ser dos”, dice con sonrisa coqueta.

Lecturas actuales

Susana no solo lee novela y poesía, sino también historia y no ficción. Se encuentra leyendo actualmente una obra sobre la historia del Congo y le han gustado dos perfiles sobre dos políticos peruanos: “El perfil del lagarto” y “Plata como cancha”.

También cuenta que disfrutó la última novela de Jeremías Gamboa, “Animales luminosos”, así como un libro que reúne las entrevistas de Chabuca Granda. “Todo está en los libros. Me da mucha pena la gente que no tuvo la suerte de ir a una escuela o que no le enseñaron a leer correctamente. A mí me enseñaron muy mal. Ahora hay métodos mejores y de eso depende que uno se haga fan de la lectura”, culmina Susana.

Presentación de Susana Baca

Susana Baca será parte del Hay Festival Arequipa 2022 el próximo 6 de noviembre. Allí, compartirá escenario con el escritor y periodista Jeremías Gamboa y conversarán sobre su libro de memorias.