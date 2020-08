The Amazing Spider-Man (1977)'The Amazing Spider-Man' fue la primera película que se realizó sobre este personaje. El filme fue experimental y promocional, ya que se hizo para darle impulso a la serie televisiva que se realizó ese mismo año, 1977. Lamentablemente, IMDb desconoce cuál fue el presupuesto para la realización de esta aventura.

Spider-Man (2002) Esta fue la primera gran producción que se realizó sobre Spider-Man, después de la película experimental de 1977. IMDb estima que los estudios Sony, casa realizadora que tuvo a su cargo este proyecto, necesitó 139 millones de dólares para realizar este filme. 'Spider-Man' tenía como fecha tentativa de estreno las navidades de 2001 pero, debido a los atentados que sufrieron las Torres Gemelas, tuvo que programarse hasta el 30 de abril de 2002. Las expectativas que se generaron fueron altas y eso se vio reflejado en los más de 821 millones de dólares que recaudó en la taquilla.

Spider-Man 2 (2004)El éxito que tuvo 'Spider-Man' hizo que Sony le diera el visto bueno a la segunda entrega de esta franquicia, la misma que se estrenó en 2004. Para esta nueva aventura, los productores necesitaron un presupuesto, estimado, de 200 millones de dólares, según las cifras que recogió IMDb en su momento. La respuesta del público fue aceptable, ya que las cifras que recaudó superaron los 783 millones de dólares.

Spider-Man 3 (2007)Sony le puso punto final a esta franquicia con la tercera parte que estrenaron en 2007. Esta película necesitó un presupuesto más alto que las dos anteriores, el cual llegó hasta los 258 millones de dólares. En la taquilla, el saldo fue positivo, ya que recaudó más de 890 millones de dólares. Hay que agregar que este filme generó mucha expectativa en los seguidores de Spider-Man, porque se incluyó en la historia a Venom, el enemigo mortal del arácnido.

The Amazing Spider-Man (2012)Los directivos de Marvel trabajaron desde cero la historia del arácnido y realizaron el filme 'The Amazing Spider-Man', en 2012. Esta nueva aventura, según IMDb, necesitó 230 millones de dólares para su realización. En taquilla, la cifra superó los 757 millones de dólares.

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014)La última película que se llevó a la pantalla grande sobre este superhéroe fue 'The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro', en 2014. IMDb estima que esta ambiciosa puesta en escena costó entre 200 y 255 millones de dólares, ya que necesitó un trabajo visual muy detallado para el diseño de los personajes y el ambiente donde sucedía esta historia. La respuesta del público fue favorable, ya que el filme recaudó más de 708 millones de dólares en la taquilla.