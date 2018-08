Scarlett Johansson y una mina de oro llamada Marvel

El 2018 pinta como un gran año para Scarlett Johansson . La estadounidense de 33 años encabeza nuevamente una lista de la revista Forbes (en el 2016 lideró el conteo de intérpretes más taquilleros). Esta vez, se trata del ranking de las actrices mejor pagadas del 2018.

Johansson obtuvo ganancias por US$ 40.5 millones entre junio del 2017 y junio del 2018, según explicó el medio. De esta manera, desplazó del primer lugar a Emma Stone, quien no aparece en la lista, y le lleva una ventaja de US$ 12.5 millones a Angelina Jolie, que ocupó el segundo puesto.

Marvel, mina de oro

Johansson ha demostrado que no hace falta protagonizar una película para ganar mucho dinero. En ese sentido, su rol como Black Widow en la serie de filmes de “ Avengers ”, del mundo Marvel, le ha resultado un negocio muy lucrativo. En solo un año, según Forbes, la actriz cuadriplicó sus ingresos.

A eso hay que agregar que su personaje aparece en poco más de 10 minutos en la última cinta, “ Avengers : Infinity War”. El guionista, Christopher Markus, ha prometido que Black Widow tendrá más apariciones en “ Avengers 4”, que se estrena en el 2019.

Sin embargo, los fans han manifestado su deseo de ver más. En el 2014, Marvel prometió que empezaría a desarrollar la historia de Black Widow con miras a un lanzamiento de su propia película. Sin embargo, hasta ahora no hay fecha de estreno.

Lo cierto es que Johansson ha demostrado con creces ser una de las actrices más talentosas y también taquilleras. Con “Lucy”, su primer filme de acción, logró recaudar US$ 458 millones en la taquilla a nivel global. La cinta, dirigida por Luc Besson, tuvo una inversión de US$ 40 millones.

Tres formas de hacer negocios

Para Forbes, el ranking de este año muestra las tres principales formas de generar dinero de las actrices. La decisión más rentable es la de Scarlett Johansson , que tiene a una franquicia audiovisual como “Avengers” como un as bajo la manga.

En el puesto dos vemos a Angelina Jolie, una estrella más enfocada en dirigir que en protagonizar una película. Sin embargo, su trayectoria hace que tenga más ingresos por un solo filme, como fue el caso de “Maleficent 2”, la secuela de Disney.

Por último está Jennifer Aniston, cuya forma de hacer dinero es convirtiéndose en imagen de marca. Aniston representa desde aerolíneas, pasando por bebidas, hasta productos de belleza.

Una carrera balanceada

El éxito de Scarlett Johansson no ha sido meteórico, como el de Jennifer Lawrence, por ejemplo. Su ascenso a las listas de actrices mejor pagadas ha sido parte de una carrera bien balanceada entre los taquillazos de superhéroes y las películas de autor, como “Match Point”, dirigida por Woody Allen.

Su incursión en el cine data de 1994, cuando solo tenía 10 años y apareció en “North”. No obstante, su nombre comenzó a sonar en Hollywood luego del estreno de “The Horse Whisperer” (1998), donde actuó junto a Robert Redford y ganó el Premio YoungStar a la Mejor Actriz Joven de Drama.

Cinco años después, no quedarían dudas de su talento cuando se llevó un premio Bafta a la Mejor Actriz por su papel en “Lost in Translation”, de la directora Sofia Coppola.