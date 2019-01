Rusia busca deportar a visitantes del Mundial que no se van Unos 5,500 extranjeros que ingresaron a Rusia el año pasado mediante un proceso que no obligaba gestionar visas aún no salen del país.

FOTO 1 | RUSIA 2018, EL PACÍFICO MUNDIAL DEL VAR: El Mundial de fútbol de Rusia 2018, marcado por las precauciones respecto a los hinchas radicales y la introducción del videoarbitraje (VAR), fue un éxito organizativo en cuanto a la seguridad al saldarse prácticamente sin incidentes, a excepción de algunos casos de acoso a mujeres, especialmente a reporteras. La Copa del Mundo generó US$ 15,000 millones para la economía rusa, 2,000 de ellos vinculados al turismo, y 220,000 puestos de trabajo, según cálculos de la organización mundialista, y logró un récord de 3,527 millones de espectadores a través de la televisión, más de la mitad de la población mundial, según FIFA. De los algo más de 5,000 que siguen, “hemos iniciado operativos para deportarlos y espero que todos habrán sido deportados para el 30 de marzo”, agregó.