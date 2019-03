Lo que ha recaudado Quentin Tarantino con las ocho películas que ha dirigido

Cuenta el renombrado actor Harvey Keitel que un día abrió la puerta de su casa en Los Ángeles y encontró un tipo enorme que le preguntó: “¿Harvey Kitel?”; a lo que el artista le respondió: “Harvey Keitel”.

El tipo enorme era Quentin Tarantino, quien para ese entonces, a inicios de la década de 1990, trabajaba en una tienda de alquiler de películas y escribía guiones como el de Reservoir dogs, que gracias a un amigo había hecho llegar a Keitel.

Ese es, tal vez, el suceso que cambió la carrera de Tarantino, pues Keitel no solo terminó siendo el protagonista de una de las películas independientes más exitosas hasta ese momento (recaudó US$ 2.8 millones), sino que su participación en Reservoir dogs le ayudó a recoger US$ 1.2 millones para financiar el proyecto y le dio el respaldo a Tarantino como director.

Hoy suma ocho películas que han representado US$1,550 millones en taquilla, y que pronto se verán multiplicados con el lanzamiento de Once upon a time in Hollywood que se lanzará en julio y que, según el director ha comentado en varias ocasiones, será su penúltimo y noveno filme (pues solo hará 10 cintas).

Aunque Reservoir dogs marcó la aparición de Tarantino en el radar de Hollywood, fue Pulp fiction la película que lo hizo reconocido en la industria cinematográfica a nivel mundial. Esta cinta no solo se convirtió en el filme independiente más exitoso hasta ese momento, con un recaudo en taquilla de US$ 214 millones y un presupuesto de US$ 8 millones, sino que según Vanity Fair, resucitó la carrera de John Travolta y convirtió en estrellas a Samuel L. Jackson y Uma Thurman.

“Esta fue una confirmación del éxito del cine independiente. Además, es representativa porque muestra el arraigo de la cultura popular norteamericana, en el baile, en la forma de hablar de los personajes, en la música. La película rescató elementos culturales muy potentes para los norteamericanos, que habían sido muy fuertes en los 70 y se habían olvidado”, dijo Alex Giraldo, director de cine.

A pesar de lo que significó Pulp fiction para la industria cinematográfica, la película que ha tenido un mayor recaudo según datos de Box Office Mojo ha sido Django unchained, lanzada en 2012, que dejó US$ 425.3 millones en taquilla y contó con un presupuesto de US$ 100 millones.

Si se cuenta a Kill Bill como una sola película (considerada de esa forma por Tarantino), sus dos entregas sumaron ingresos de US$ 333 millones, lo que le daría el segundo lugar en la lista de recaudo del director. A estos títulos les siguen Inglourious basterds (US$ 321.4 millones), Pulp fiction y The hateful eight (US$ 155.7 millones).

¿Si se cuentan nueve filmes entre los dirigidos por Quentin Tarantino?

Uno de los aspectos emblemáticos del poster de Once upon a time in Hollywood es que señala que es el noveno filme de Tarantino. Sin embargo, muchos cuentan más cintas dentro de su filmografía.

Por ejemplo, su primera película, My Best Friend’s Birthday, lanzada en 1987, no obtuvo ningún reconocimiento. Otro título en la lista es Four Rooms, un filme dividido en cuatro segmentos, cada uno dirigido por una persona diferente. Y aunque Kill Bill se lanzó en dos entregas, para Tarantino es considerada una sola cinta.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoamericana de Diarios Económicos (RIPE)