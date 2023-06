7 de junio del 2013. Hace 10 años

PERÚ-ECUADOR CON LA MEJOR RECAUDACIÓN DE LA HISTORIA

Taquilla superará US$ 1.5 millones y Chile obtendría US$ 2 millones en partido con Venezuela. Se emitirán 200 spots en TV durante encuentro. La selección peruana tiene un valor cercano a los US$ 48 millones, mientras que Ecuador alcanza los US$ 73 millones, según Transfermarkt. Las mujeres preferirían ver el partido de fútbol por señal abierta.

7 de junio del 2018. Hace 5 años

LUNA DE MIEL FUGAZ: DESAPROBACIÓN DE VIZCARRA AUMENTA DE 19% A 44%

Aprobación presidencial cae de 54% a 45%. En el sur desaprobación llega a 66%. A nivel de estratos, el mayor rechazo se da en los niveles C y D, donde llega a 45%. El presidente Vizcarra admitió que enfrenta problemas, pues hay instituciones que quieren mantener el statu quo y no aceptan los cambios. “No pido tregua, pido apoyo”, remarcó.

7 de junio del 2022. Hace 1 año

PRECIOS DE ALIMENTOS QUE USAN UREA PUEDEN SUBIR 35%, SEGÚN FAO

Impacto se daría a fines de año y sería mayor en el arroz, papa, cebolla, tomate, zanahoria y maíz. Tras fracasada compra de 80,000 toneladas de fertilizante, Agro Rural lanza hoy nueva convocatoria. Contraloría advierte que reparto de producto puede demorar dos meses más de lo estimado por Ejecutivo.