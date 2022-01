6 de enero del 2012. Hace 10 años

OTRO RÉCORD: SE VENDERÁN 160 MIL AUTOS DURANTE 2012

Araper estima que el sector crecerá 6%, mientras la Asociación Automotriz proyecta que se venderán 180 mil vehículos. El año pasado las ventas de vehículos superaron las 144 mil unidades, según la Asociación Automotriz. Actualmente, el costo efectivode los créditos vehiculares en el sistema bancario varía de 10.31% a 23.01%. El financiamiento se ha incrementado en más de 19%. Derteano, Presidente de la Asociación Automotriz - Las ventas de vehículos en Loreto crecieron 178%. - 28% de unidades vendidas provinieron de Corea.

6 de enero del 2017. Hace 5 años

CASTAÑEDA DICE QUE ESTÁ ATADO DE MANOS ANTE ALZA DEL PEAJE

Alcalde de Lima sostiene que hay que cumplir con el contrato “nos guste o no”. Alcaldes de Lima Norte solicitan que la Contraloría revise contrato de concesión. De acuerdo con el contrato de concesión con la comuna limeña, Rutas de Lima tiene previsto instalar cuatro nuevas unidades de peaje a lo largo de la carretera Ramiro En el año 2013, la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán firmó un contrato de concesión con la empresa Rutas de Lima, manejada por Odebrecht, en el cual se permite la instalación de una nueva unidad de peaje en Chillón, en la salida de Lima.

6 de enero del 2021. Hace 1 año

PATRIMONIO DE PERUANOS CRECERÁ MÁS RÁPIDO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

EL 2025 Para el 2020 se espera que su riqueza se incremente en 7.7%, es decir, el doble de lo que avanzaría la economía peruana. Revalorización de empresas y del mercado inmobiliario son dos factores muy importantes para la generación de riqueza. Entre el 2015 y el 2018, el patrimonio total de los peruanos pasó de US$ 363,700 millones a US$ 622,400 millones. Y este año alcanzaría los US$ 722,200 millones, según un reporte de PwC y Sura, que toma en cuenta activos financieros y no financieros. 100,000 millones de dólares es lo que aumentará la riqueza de todos los peruanos en los años 2019 y 2020.