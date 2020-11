4 de noviembre del 2005. Hace 15 años

INVESTIGARÁN CORRUPCIÓN ENTRE EMPRESAS Y ESTADO

Contraloría y Sunat dirigirán indagaciones. Identificarán entidades públicas de mayor vulnerabilidad. Contralor critica a ProInversión por cambiar contratos de concesión días antes de su firma.

4 de noviembre del 2010. Hace 10 años

SOLO DIEZ SON LOS DUEÑOS DE QUINTA PARTE DEL CERCADO

Valor del metro cuadrado de las viviendas en Lima es más bajo que en Bogotá y Santiago. Para el ex ministro de Economía, Luis Carranza, no hay factores que indiquen que se enfrenta una burbuja inmobiliaria. ¿Es el centro de Lima un buen negocio inmobiliario? Sí, pero no siempre. El dinamismo de los últimos años ha generado que el Cercado se convierta en una zona protagónica. Por ejemplo, la Beneficencia, un grupo de tres familias de origen árabe, cuatro empresas inmobiliarias y la Universidad de San Marcos son los mayores propietarios.

4 de noviembre del 2015. Hace 5 años

EN 20% SUBIRÁ EL IMPUESTO PREDIAL

Para inmuebles con menos de 5 años de antigüedad, el alza será de 11.78%. El próximo año, habrá un fuerte incremento en el pago del Impuesto Predial debido a los nuevos valores arancelarios de terrenos urbanos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Construcción que acercan su valor al precio de mercado. Los mayores aumentos son en Surco, Surquillo, San Isidro y Miraflores.