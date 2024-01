26 enero del 2009. Hace 15 años

MEF ELABORA PLAN PARA ACELERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

Carranza se ha comprometido a presentar paquete para agilizar trámites. Ministro de Transportes realiza seguimiento personal a 98 proyectos. Podría haber cambios en la Ley de Asociaciones Público Privadas - APP. “Soy el mismo ministro Carranza bajo otras circunstancias”, expresó el titular del MEF en el último Consejo de Ministros.

26 de enero del 2009. Hace 15 años

ENAPU TEME MONOPOLIO EN PUERTO DEL CALLAO

El presidente de Enapu considera que la modernización del puerto del Callao requiere de US$ 500 millones y no de los US$ 1,300 millones que propone Dubai Ports World. El MTC percibe como más interesante la propuesta del concesionario del Muelle Sur.

26 de enero del 2023. Hace 1 año

SUELDO MÍNIMO CAMINO A EVALUARSE CADA DOS AÑOS PERO CON CONDICIONES

Alza de la RMV sería determinada mediante un estudio económico que incorpore seis factores y con informe favorable del CNT. Especialistas cuestionan la propuesta porque impone plazos y limitar el diálogo social dentro del proceso de modificación del monto.