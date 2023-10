25 de octubre del 2013. Hace 10 años

EL CONSUMO DE CEMENTO Y LA EXPORTACIÓN NO TRADICIONAL SE RECUPERAN

La economía ya empezó a rebotar, dice el Banco Central. Ministerio de Economía aún proyecta que inversión pública crecerá 20% este año. El consumo de cemento se encuentra registrando en octubre su mayor incremento de los últimos meses, reveló el presidente del BCR, Julio Velarde. En setiembre el crecimiento había sido solo de 1.2%, la tasa más baja del año. El ministro de Economía, Luis Castilla, sostuvo que “el día que nos ganemos el grado de inversión en lo social (como lo tenemos en lo económico) estaremos contentos, pero aún nos falta para ello”.

25 de octubre del 2018. Hace 5 años

EL 77% OPINA QUE KEIKO FUJIMORI ES CULPABLE DE LAVADO DE ACTIVOS

Popularidad del presidente Vizcarra se reduce en el norte, sur y oriente del país, pero sube en Lima, Callao y el centro. En el próximo referéndum, solo el 36% piensa aprobar la bicameralidad en el Congreso y el 46% planea rechazarla. Aprobación de ministros y líderes políticos cayó en octubre.

25 de octubre del 2018. Hace 5 años

RENTABILIDAD DE FONDOS DE AFP PUEDE SER MÁS BAJA EN EL 2019

Administradoras de Fondos de Pensiones dicen que no son tan caras, aunque la población tiene la percepción de que no es así. La guerra comercial y las potenciales alzas de la tasa de interés en EE.UU. son principales riesgos para las inversiones de las AFP. Tres de las cuatro entidades previsionales consideran que subasta de afiliados no ha funcionado.