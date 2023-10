24 de octubre del 2008. Hace 15 años

TODOS SE VUELCAN A LOS DEPÓSITOS EN DÓLARES

En setiembre, los depósitos bancarios en moneda extranjera crecieron 7.37%, pero no subieron en soles. Desde marzo se observa una preferencia por los ahorros en dólares. Los depósitos a plazo se incrementaron en S/. 12,637 millones en lo que va del año. El monto registrado de los depósitos en la banca alcanzó un récord histórico en setiembre. En las últimas semanas se ha empezado a registrar un mayor traslado de inversionistas que estaban en bolsa a depósitos a plazo.

24 de octubre del 2013. Hace 10 años

CRECIMIENTO DE CRÉDITOS EN SOLES YA SE ACERCA A 20%

Los préstamos en dólares continúan desacelerándose y caen en el caso de los créditos vehiculares. El sistema financiero peruano está entre los seis más grandes de América Latina y con amplias bases de depósitos y fondeo estable, señala Standard & Poor’s. Sin embargo, advierte de que es uno de los que tiene mayor dolarización de sus colocaciones.

24 de octubre del 2018. Hace 5 años

RENTABILIDAD DE FONDOS DE AFP PUEDE SER MÁS BAJA EN EL 2019

Administradoras de Fondos de Pensiones dicen que no son tan caras, aunque la población tiene la percepción de que no es así. La guerra comercial y las potenciales alzas de la tasa de interés en EE.UU. son principales riesgos para las inversiones de las AFP. Tres de las cuatro entidades previsionales consideran que subasta de afiliados no ha funcionado.