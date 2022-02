22 de febrero del 2007. Hace 15 años

EL 56% DE EMPRESAS PLANEA INVERTIR ESTE AÑO

Las compañías más optimistas son las de comercio y construcción, según BCR. Presidente del Banco Central considera que ‘boom’ de construcción recién empieza. Capeco vislumbra mayores obras por concesiones.

22 de febrero del 2012. Hace 10 años

MINERÍA LANZA SOS: SIN MÁS ENERGÍA NO HAY PROYECTOS

Falta de definición del Gobierno sobre reglamento de consulta previa afecta sector energía. Hay retraso en 26 proyectos de inversión. Pedro Martínez, Presidente de la SNMPE: “Queremos una decisión política rápida, si no algunos proyectos mineros no entrarían a operar”. César Butrón, Presidente del COES: “Ya no hay reserva... Al igual que en el fútbol se necesitan suplentes. Si falla la línea no hay nada en el sur que la supla”. Carlos Gálvez, Gerente de finanzas de Buenaventura: Somos terriblemente vulnerables... No se progresa con tubo de gas que debería llegar a las costas del sur”.

22 de febrero del 2017. Hace 5 años

EL 80% DE INMOBILIARIAS ESPERA MAYORES VENTAS EN EL PRIMER BIMESTRE

Los precios de las viviendas por ahora no van a subir a los niveles de hace dos años. Tamaño promedio de edificios en Lima es de 12 pisos. La recuperación en sector construcción es posible, pero aún faltan medidas, advierte Capeco. Estima que la inversión inmobiliaria crecería 6.3%. P. 2, 3 El dato. Capeco plantea 7 líneas para combatir corrupción en la construcción.