22 de diciembre del 2006. Hace 15 años

CAIDA DEL DOLAR PODRIA ACENTUARSE EN VERANO

Ante mayor demanda de soles para pago de impuestos porque se avizora récord de recaudación en primer trimestre, estima la banca. Ayer dólar volvió a bajar a S/. 3.19 y BCR tuvo que comprar US$ 155 mlls.

22 de diciembre del 2011. Hace 10 años

RÉCORD DE USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

Consumo con dinero plástico en noviembre fue el más alto desde mayo. Se espera que este mes se establezca un nuevo récord. A noviembre de este año, el monto utilizado de las tarjetas de crédito de los bancos y financieras ascendió a S/. 13,653 millones, 27.75% más respecto a similar periodo del 2010. El Banco Financiero observa que el consumo sigue boyante sin notarse aún una actitud conservadora de las personas frente a la crisis mundial.

22 de diciembre del 2016. Hace 5 años

ODEBRECHT PAGÓ SOBORNOS EN PERÚ POR US$ 29 MLLS. ENTRE 2005 Y 2014

Empresa constructora brasileña admitió que desembolso le permitió obtener beneficios por más de US$ 143 millones. LO QUE SE VIENE La multa. Pagará multa de US$ 2,600 mlls. a EE.UU., Suiza y Brasil por sobornos. Podría subir. Justicia de EE.UU. evaluará aumento de multa a US$ 4,500 mlls. A fines de febrero, justicia en Brasil decidirá si delaciones de los 77 ejecutivos de la firma son aceptadas para divulgar su contenido. Odebrecht admitió que se crearon tres empresas offshore para el pago de sobornos en 12 países, incluido el Perú. Solo entre el 2005 y el 2008 se pagaron coimas por US$ 20 millones a funcionarios peruanos. El presidente del Consejo de Ministros negó que PPK esté involucrado y dijo que colaborará con la justicia.