20 de marzo del 2007. Hace 15 años

BOLSA ROMPE 23 VECES RECORD EN VERANO PESE A TURBULENCIAS

Ayer superó los 16 mil puntos por primera vez en su historia, impulsada nuevamente por las acciones mineras y también por el ascenso de las azucareras. Valor de empresas en BVL llega a US$ 74,301 millones.

20 de marzo del 2012. Hace 10 años

MÁS EMPRESAS DE PERÚ IRÁN DE COMPRAS EN EL EXTERIOR

Banco de inversión JP Morgan dice que Ecuador, Colombia y Chile son los mercados preferidos. Ya 50 empresas peruanas tienen presencia afuera. El empresario peruano ahora se siente mucho más cómodo con el crecimiento del Perú y ya se anima a buscar oportunidades afuera, señala Juan Carlos Arribas, director ejecutivo de JP Morgan en Perú. Actualmente estructura la emisión de bonos de seis empresas nacionales y hay cuatro compañías que evalúan colocar acciones en el exterior.

20 de marzo del 2017. Hace 5 años

LLUVIAS CAERÁN CON MÁS FUERZA EN 12 REGIONES

Gobierno espera recuperar en 48 horas el tránsito en la Panamericana Norte. Sedapal reconoce que nunca se preparó para una situación como la que hoy se vive. Hasta ahora las pérdidas no alcanzan los US$ 3,000 millones que hubo en 1998. El Niño costero aún no se marchará, mientras que algunas bancadas apoyan propuesta de PPK para designar un zar de la reconstrucción. Si bien el impacto de El Niño es fuerte, es probable que posteriormente no ocurra el friaje, sino más bien haya nevadas. El MEF está dispuesto a usar el Fondo de Estabilización Fiscal para las obras de reconstrucción.