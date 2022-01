20 de enero del 2012. Hace 10 años

SE LIMITARÍAN LOS CONTRATOS TEMPORALES DE TRABAJO

Proyecto de ley plantea que solo se contrate bajo esta modalidad por inicio de actividad. Se podrá constituir sindicato por grupo económico. La comisión de expertos revisora de la Ley General del Trabajo presentó su informe final. El ministro José Villena invocó al Consejo Nacional del Trabajo que no se demoren en aprobar el informe que contiene más de 400 artículos.

20 de enero del 2017. Hace 5 años

YA NO VA EL GASODUCTO DEL SUR CON ODEBRECHT

Gobierno no dio mayor plazo para presentar cierre financiero que vence el lunes 23. Se prepara programa de gas virtual para el sur. Contraloría dice que constructoras brasileñas generaron perjuicio económico de US$ 319 millones al Perú entre el 2004 y el 2015. Tras más de 30 meses de espera, finalmente el consorcio del Gasoducto Sur Peruano (GSP) no podrá presentar el plan de cierre financiero, debido a que Odebrecht no consiguió vender el 55% de sus acciones en el consorcio para obtener el financiamiento de los bancos. Salvo que ocurra un milagro, no habrá cierre financiero el próximo lunes. PPK se preguntó por qué si había sospechas de corrupción sobre Odebrecht, Alan García y Humala siguieron contratando con dicha empresa.

20 de enero del 2021. Hace 1 años

EVALÚAN AMPLIACIÓN DE REPROGRAMACIONES DE CRÉDITOS CON AVAL ESTATAL

El programa del Gobierno que culmina el 27 de enero se extendería. Entidades financieras prevén que aquellos clientes que ya reprogramaron sus deudas serán los que más utilicen ahora esta garantía, pues les permite bajar las tasas de interés de los créditos hasta 25%.