15 de octubre del 2010. Hace 10 años

EL 60% DE LAS COMPRAS HOY SE HACEN EN PAREJA

Comparten aportes de recursos a ingresos familiares como los gastos. El 25% de mujeres prefiere ver televisión en el almuerzo, el 42% de los hombres opta por conversar. El 61% de hombres come galletas en su trabajo y el 46% de las mujeres yogur. Provincias demandan más supermercados. En esta edición, conozca todo sobre los consumidores. Un sondeo realizado por ESAN y CCR muestra que las decisiones de gasto se han democratizado.

15 de octubre del 2015. Hace 5 años

RIQUEZA DE LOS PERUANOS CAE EN US$ 51,000 MLLS.

Alza del dólar fue el principal factor de disminución de 11.5%. Hay 20 peruanos con fortunas mayores a US$ 500 millones. La corrección de los precios en el sector inmobiliario y en el valor de las empresas también influyó en la reducción de la riqueza. El Perú superó a Argentina con un mayor número de personas que tienen más de US$ 1 millón. Proyección. En los próximos cinco años, los peruanos con más de US$ 100,000 pueden llegar a ser 390,000.

15 de octubre del 2019. Hace 1 años

DE 27% A 52% SUBE APOYO A MINERÍA EN EL SUR, PESE A PROTESTAS

Respaldo a nivel país llega a 55%, aún lejos del 64% que tuvo en setiembre del 2016, su mayor pico en cuatro años. El 69% cree necesarios cambios en Ley de Minería, principalmente en niveles socioeconómicos A, B y C. Minera Las Bambas espera la evaluación técnica del MTC para decidir si construirá un mineroducto.