15 de marzo del 2006. Hace 15 años

DUCTOS DE CAMISEA SÓLO OPERARÁN RESTRINGIDAMENTE

En 48 horas vuelven a funcionar pero trabajarán al 100% sólo cuando exista certeza de que no hay peligro, anunció ministro de Energía. Admite vacíos en legislación. Auditoría empieza en tres semanas.

15 de marzo del 2011. Hace 10 años

SE VIENE LA BANCA POR TELEVISIÓN

Scotiabank prepara la TV banking, que atenderá inicialmente a 20 mil usuarios. El teclado del control remoto funcionaría como un cajero automático. A futuro, solo el 20% de las operaciones bancarias se hará en las agencias. El próximo año, los peruanos podrán acceder a los bancos desde sus televisores. Los primeros usuarios serán aquellos que tengan aparatos con señal de alta definición. Y pensar que hace 10 años el 95% de las operaciones se hacía en las agencias.

15 de marzo del 2016. Hace 5 años

BCR DISPUESTO A INTERVENIR SI EL DÓLAR CAE A S/ 3.31

Banca dice que hay fuerte especulación de inversionistas extranjeros. En última semana, ingresaron US$ 1,300 millones al Perú. El tipo de cambio cerró ayer en S/ 3.335. Sin embargo, cuando el dólar bajó hasta S/ 3.31, el BCR hizo un sondeo entre los bancos sobre la posibilidad de intervenir a fin de que la divisa norteamericana no siga cayendo. El sondeo del BCR reveló que no está dispuesto a que el dólar se sitúe por debajo de S/ 3.31. En estos momentos, ahorrar en dólares ya no es tan rentable ni seguro, dijo Julio Velarde. El tipo de cambio durante las últimas dos semanas. 0.51% ES LA TASA promedio para los depósitos a plazo en dólares a un año.