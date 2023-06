15 de junio del 2018. Hace 5 años

MEF NO EVALÚA SUBIR IGV PARA BAJAR DÉFICIT FISCAL El gasto del Estado dejará de crecer al ritmo de los últimos años. MEF liderará abastecimiento del Estado para tener mejor gasto. En un mes culmina evaluación del RUS, RER y Mype Tributario. Combate a elusión de Impuesto a la Renta se iniciaría en 2019. Carlos Oliva proyecta que Perú ganará 1-0 a Dinamarca. En entrevista con Gestión, dijo que en el corto plazo la reforma laboral no es prioridad.

MGI SAFI TOMA EL CONTROL DE CORPORACIÓN MIYASATO Y PREPARA OTRA OPERACIÓN

Familia Miyasato permanece en la empresa con 23% de participación. Plan de nuevo socio pasa primero por reducir nivel de endeudamiento, hoy cerca a US$ 50 millones, con la venta de activos.

15 de junio del 2022. Hace 1 año

VELARDE: GOLPES A SECTOR MINERO IMPIDEN MAYOR CRECIMIENTO DEL PBI

Producción minera se contrajo 2.08% en febrero y 3.21% en marzo, por conflictos sociales. En 2022-2023 creceremos 3.3%. “No son cifras para salir a bailar, pero no están tan mal”, dice Velarde. Este año Ministerio de Energía y Minas estima que verán la luz siete proyectos por US$ 4,400 mlls. BCR considera que el INEI no mide con exactitud el mayor dinamismo del consumo y la manufactura.