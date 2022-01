15 de enero del 2007. Hace 15 años

MOVIMIENTO DEL CALLAO SUPERA A PUERTOS DE CHILE Y ECUADOR

Volumen de contenedores aumentó 10% en el 2006, señalaron operadores portuarios. Grupo de empresas presentará propuesta a Enapu para inversión conjunta a fin de mejorar infraestructura.

15 de enero del 2021. Hace 1 año

SUBE DE 69% A 79% TEMOR EN EL PAÍS POR CONTAGIOS DE COVID

El miedo llega a 83.5% en el norte, que concentra a más regiones en situación grave según el Gobierno. Se reducen de 61% a 54% peruanos que sí están dispuestos a vacunarse. El 31% dice que no lo hará. Siete de cada diez peruanos creen que el Ejecutivo no está listo para el proceso de vacunación. Especialistas consideran que 15 días de nuevas restricciones no bastarían para frenar segunda ola.

15 de enero del 2021. Hace 1 año

MÁS DE 3.9 MLLS. DE DEUDORES APLAZARON PAGO DE SUS CRÉDITOS

Los créditos de consumo son los más reprogramados, con 2.6 millones, seguidos por las mypes con 1.3 millones. Se prevé que este año habrá un proceso de sinceramiento de las deudas en el sistema financiero. Hay 2.6 millones de personas y 1.3 millones de microempresas con préstamos reprogramados. Cajas municipales y financieras tienen mayor porcentaje de clientes que han accedido a esta ayuda. La reprogramación de créditos ha sido el principal mecanismo de ayuda usado por los deudores del sistema financiero que hasta febrero del 2020 venían pagando puntualmente, pero que con las medidas de confinamiento por el covid-19 empezaron a tener problemas.