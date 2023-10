11 de octubre del 2013. Hace 10 años

RECAUDACIÓN FISCAL RÉCORD EN SETIEMBRE

Creció 9.3%, la mayor del año. El pago de impuestos de los medianos y pequeños contribuyentes aumentó 18% en primeros nueve meses. La mayor demanda interna del mes de setiembre impulsó la recaudación tributaria, principalmente del IGV. Sunat estima que el mayor incremento provino de las actividades de servicios, comercio e industria. Proyecta que el crecimiento será sostenido en próximos meses. La recaudación del impuesto a la renta tuvo su mayor tasa de expansión en siete meses.

11 de octubre del 2018. Hace 5 años

FISCALÍA ACUSA A KEIKO DE LAVAR DINERO A TRAVÉS DE FUERZA POPULAR

Ministerio Público considera que encabeza una organización criminal cuya “fachada” es su propio partido. Fiscal dice que no ha explicado origen de US$ 2.45 millones e insiste en que Odebrecht le dio US$ 1.2 millones a agrupación. Resolución señala que usó ‘el pitufeo’, falsos aportantes, así como cocteles y rifas. Acusa a la ONPE de no supervisar debidamente. La decisión de su detención fue calificada por Keiko Fujimori de persecución política, y anunció que apelará. Fiscal José Domingo Pérez también ordenó detener a Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y a otras 17 personas. Ocho ya han sido capturadas y aún faltan doce.

11 de octubre del 2022. Hace 1 año

CHAVIMOCHIC III EN RIESGO DE PARALIZARSE POR CINCO AÑOS MÁS

Decisión del laudo arbitral llevaría a confrontación judicial entre Estado y consorcio de ex Odebrecht y ex Graña & Montero. Concesionaria pide al Midagri que se pague US$ 118 millones por demoras en entrega de tierras en proyecto de irrigación.