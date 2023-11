11 de noviembre del 2008. Hace 15 años

NEGOCIOS EN PERÚ NO SE FRENAN PESE A CRISIS MUNDIAL

Se espera atraer inversiones por US$ 6,000 millones con reunión de APEC. Votorantim a un paso de fusionar Atacocha con Milpo. Backus planea invertir US$ 125 millones en el 2009. Adelantan inicio de proyecto polimetálico de Pachapaqui. BPZ destinará US$ 105 millones en busca de gas y crudo. Ripley detiene expansión en Chile y México, pero continúa apuesta por el mercado peruano.

11 de noviembre del 2013. Hace 10 años

REGIONES DEMANDAN S/. 9,000 MILLONES MÁS DE PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO

Los gobiernos regionales y locales tienen S/. 3,500 millones depositados en los bancos sin capacidad de utilizarlos. A fin de mes, el Congreso tendrá que aprobar el presupuesto público del 2014 y, como es usual, las entidades pugnan por solicitar másrecursos. Las regiones con mayores demandas presupuestales son las de Junín, Piura y el Callao. El proyecto del Ejecutivo para el presupuesto del 2014 llega a S/. 118,934 millones.

11 de noviembre del 2022. Hace 1 año

SERVIR EXIGE AL GOBIERNO QUE EL SERVICIO CIVIL SE HAGA OBLIGATORIO

La presidenta de la entidad cuenta que han presentado una propuesta al MEF para hacerlo posible. Espera iniciar la primera etapa de la incorporación obligatoria en 2023, con un grupo de instituciones priorizadas. Janeyri Boyer Carrera Presidenta Ejecutiva de Servir Un punto fundamental es que se genere la voluntad política desde el más alto nivel, teniendo en cuenta que es una gran oportunidad de dejar un legado en el Estado.