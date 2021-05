10 de mayo del 2006. Hace 16 años

COSTO DE CRÉDITO INFORMAL LLEGA HASTA 2,000% ANUAL

Pymes y agro son los más afectados por informalidad, señala Asbanc. Banco Central y SBS a favor de que banca entregue costo efectivo de préstamos. Indecopi plantea sanciones por intereses abusivos.

10 de mayo del 2011. Hace 10 años

ENCUESTAS FIJAN RITMO DEL DÓLAR: CAE A S/. 2.793

La divisa sumó su cuarta caída consecutiva, alcanzando su nivel más bajo en las últimas cinco semanas. En las jornadas de ayer y del viernes se negociaron US$ 600 millones, aproximadamente, y US$ 1,300 millones el jueves. Los bancos han reducido sus tenencias en dólares de manera importante en los últimos días. La caída se produjo tras la publicación de las últimas encuestas presidenciales. Analista del Banco Santander opinó que no se volverá a repetir en los próximos días la dramática caída del dólar que se registró hace una semana.

10 de mayo del 2016. Hace 5 años

EVALÚAN EL PAGO DIFERIDO DEL IGV PARA MYPES QUE VENDEN A CRÉDITO

La administración tributaria estudia las experiencias de otros países para afrontar los problemas de las microempresas. Hay 4.4 millones de trabajadores que no pagan Impuesto a la Renta porque sus ingresos mensuales son menores a S/ 2,800. En el Perúexiste un millón de contribuyentes que pueden ser pasibles de fiscalización por el pago del Impuesto a la Renta y el IGV. Sin embargo, la Sunat solo fiscaliza a 12,000, señala Martín Ramos, jefe de la Sunat. EY plantea que el límite de ingresos en el RUS sea solo anual y no mensual. 61.7 por ciento de la población económicamente activa ya está identificado por la Sunat. Es decir, tiene algún nivel de formalización.