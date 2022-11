El empresario Elon Musk sin duda es un trotamundos, pues debido a sus múltiples negocios debe viajar a diversos países en los que se hablan diferentes lenguajes. ¿Sabes cuántos idiomas el habla el hombre más rico del mundo?

Musk es el nuevo dueño de Twitter y es conocido, además, por ser el fundador de Tesla y SpaceX. Forbes lo sitúa como el hombre más rico del mundo con una fortuna de US$ 209,100 millones.

El magnate, de 51 años, aunque no tiene una casa propia, posee un jet privado en el que recorre diversas partes del mundo, pero cómo hace para comunicarse. ¿Cuántos idiomas habla y qué hace cuándo no domina alguno?

¿CUÁNTOS IDIOMAS HABLA ELON MUSK?

Elon Musk nació en Sudáfrica y domina el inglés. Es el primer idioma que aprendió, dado que sus padres son de habla inglesa. Su madre, Maye Musk, nació en Saskatchewan, Canadá, pero se crio en Sudáfrica. Su padre, Errol Musk, también era sudafricano. Musk fue a escuelas donde se dictaba el inglés.

Cuando el magnate vivió en Sudáfrica, se vio obligado a estudiar afrikáans, uno de los 11 idiomas oficiales de ese país y el que más se habla en su ciudad natal de Pretoria. ¿Lo domina? No. Musk aprendió los conceptos básicos del idioma simplemente para aprobar en la escuela, por lo que nunca se le ha escuchado hablarlo en público.

Elon sintió que aprender afrikáans era innecesario ya que solo el 3% de la población mundial podía hablarlo. “Parecía ridículo. Sacaba una nota aprobatoria y eso estaba bien”, dijo en su autobiografía, Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping Our Future.

¿Qué piensa del idioma inglés?

Elon Musk considera que el inglés es el idioma que se habla en todo el mundo y es suficiente para aprender.

¿CÓMO HACE ELON MUSK PARA COMUNICARSE EN OTROS IDIOMAS?

Cuando Elon Musk viaja casi siempre tiene un traductor, pero debido a su experiencia puede captar algunos idiomas como alemán, ruso, noruego, japonés y muchos más. En sus polémicos tuits usa el traductor digital.

¿QUÉ PIENSA MUSK DE LOS IDIOMAS?

Elon Musk y varios empresarios influyentes creen que el lenguaje humano podría volverse obsoleto en los próximos 5 o 10 años. El controvertido magnate considera que aprender a hablar un idioma extranjero será innecesario porque puede se usar la Inteligencia Artificial para desarrollar formas de comunicarse sin problemas.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE ELON MUSK?

El estadounidense Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, aparece en primer lugar de la lista de Forbes, que en los primeros meses de 2022 situó su fortuna en un total de US$ 219,000 millones. Con la reciente compra de Twitter, su riqueza se redujo a US$ 209,100 millones, según actualizó la empresa. Sin embargo, esto no le quita el título del hombre más rico del mundo.