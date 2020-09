Esta semana y medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país se consultó a los estudiantes universitarios de las principales casa de estudios del país, sobre lo que podrían realizar con US$ 30 mil, en caso dicho dinero lo tuviesen disponibles.

La sorpresa ha sido grata, sobre las propuestas que señalan los estudiantes, en la consideran el valor de retorno sea por su propia educación o de planes sociales o emprendimientos que tienen en marcha o iniciativas en proceso.

La sensibilidad social es uno de los temas más preponderantes, con apoyo a los más vulnerables, y en aquellos grupos de personas de personas que no están en las agendas del gobierno.

Conozcamos las más de 150 respuestas en retos que se proponen los estudiantes universitarios, que han sido ordenados de manera alfabética según su apellido.

“ Una maestría en historia”

Alejandra Acevedo García, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Secundaria - Ciencias Sociales, 8vo ciclo

Los guardaría para realizar una maestría en historia online de la Universidad de Edimburgo (aprox US$ 20 mil), cuando termine la tesis. El resto lo utilizaría en una nueva laptop y ahorros.

“En una productora audiovisual para desarrollo de contenidos”

José Antonio Agüero Cabello, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Música

Invertiría en la formalización de la sociedad actual que tengo con un productor audiovisual la cual se dedica al desarrollo de contenidos y brand management con la finalidad de favorecer al desarrollo de una matriz de comercialización para los emprendedores independientes de la región hispanoamericana.

“Un emprendimiento, ahorro y un posgrado en el extranjero”

José Gabriel Aguilar Pinto, Universidad de Piura, Historia y Gestión Cultural, 10mo ciclo

Dividiría el dinero en 3 partes. En primer lugar, emplearía US$ 10 mil para la carrera universitaria de mi hermano menor, quien ingresó a la universidad en plena pandemia. Yo tuve la suerte de ser apoyado por mis padres al iniciar mis estudios universitarios. Hoy, en tiempos económicamente complicados, me gustaría brindar ese aporte en la familia. Por otro lado, ahorraría otros US$ 10 mil. Una lección de estos tiempos ha sido que siempre es bueno contar con un “colchón” importante de emergencia, ya sea para uno o para apoyar a los seres queridos. Finalmente, emplearía los US$ 10 mil restantes en un posgrado en el extranjero. Considero que es un momento adecuado para emprender un proyecto académico profesional de ese tipo, ya que su culminación coincidiría con la esperada recuperación económica y social, es decir, con un mercado más dinámico. Será importante llegar a ese momento con más herramientas profesionales que aportar. Los US$ 10 mil ahorrados podrían servir en ese entonces para invertirlos en algún negocio.

“Un vivienda más grande, donde pueda tener una oficina”

Abril Gloria Aliaga, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación, 7mo ciclo

Pagaría el inicial para poder obtener un vivienda más grande, donde pueda tener una oficina y me permita implementar un ambiente para trabajar.

“Invertir en un portafolio diversificado”

Gonzalo Alonso Alcalde Olivera, Universidad de Lima, Economía. 8vo ciclo

Invertir en un portafolio diversificado realizando previamente un análisis tanto técnico como fundamental de acciones con oportunidades de crecimiento. Observar acciones que se encuentran subvaluadas, que presenten indicadores como MACD y RSI con indicadores de compra, que acostumbren a entregar dividendos y que presenten ratios financieras como el beta, PER, UPA y EVA sólidos en sus balances. Asimismo, que el nivel de rendimiento y riesgo se adapten a mi nivel de perfil de riesgo, pero siempre y cuando el portafolio elegido se encuentre en la frontera eficiente para elegir alternativas únicamente eficientes.

“Invertirlo en un programa para la prevención de la violencia de género”

Cristina Amalia Alvarado Ortiz, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Comunicación Social

Lo primero que haría sería invertirlo en el impulso de un programa para la prevención de la violencia de género en mi universidad. Creo que poder estudiar en una comunidad universitaria libre de violencia de género sería muy beneficioso no solo para mis compañeros y para mí, sino también para los futuros ingresantes de mi universidad. Necesitamos buenos profesionales que se formen en la igualdad de género para que lideren nuestro país de forma sostenible en el tiempo. Estoy segura que de esta forma muchas cosas mejorarían.

“Separaría para ir pagando un departamento para vivir con mi familia”

Raquel Annie Álvarez Falcón, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Primaria, 7mo

Separaría para ir pagando un departamento para vivir con mi familia porque es el sueño de mi mamá. También para pagar los estudios de mi hermano, ya que aún no puede estudiar porque no contamos para pagarle a parte que la pandemia paralizó el trabajo que estaba realizando. Además, invertiría un porcentaje para hacer un negocio. Cierta cantidad la pondría en el banco para ganar intereses. Si aún me alcanza me pondría a estudiar francés.

“Crearía una plataforma innovadora que brinde transporte exclusivo”

Mariana Carolina Arana Northcote, Universidad Ricardo Palma, Turismo, Hotelería y Gastronomía - Séptimo ciclo

El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes del mundo. Siendo el Perú un país con tantos recursos para explotar la industria turística y estando afectados por la crisis económica y sanitaria vigente, necesitamos reactivar el turismo. Disponiendo de un capital inicial de US$ 30,000 crearía una plataforma innovadora que brinde transporte exclusivo en diferentes ciudades del Perú, con rutas y paraderos ya establecidos. El usuario a través de esta plataforma, la cual se puede descargar como aplicativo en el celular, realizará un pago inmediato a la hora de abordar la unidad de transporte; este pago será con un cargo automático a una cuenta personal con diferentes formas de pago. Esta plataforma también podrá ser utilizada para adquirir servicios turísticos (hospedaje, alimentación y tours), los cuales serán brindados por pequeñas y medianas empresas del rubro. Cabe mencionar que este proyecto generaría empleo e ingresos no solo para el sector turismo, sino también para los servicios complementarios. Con la ayuda de la tecnología, marketing digital y el potencial humano altamente calificado elevaríamos la calidad de nuestro servicio turístico.

“Atención escolar en los sectores más alejados”

María Alejandra Arcos Chauca, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación primaria, 10mo

Formar un equipo interdisciplinar que pueda idear una propuesta para cubrir la atención escolar en los sectores más alejados, no solo en las áreas básicas como matemáticas o comunicación, sino realizando una propuesta de educación considerando todas las dimensiones del ser humano para fomentar el desarrollo integral de las futuras generaciones. Esto implicaría tanto el desarrollo del programa como los implementos que serían el medio para acceder a una comunicación permanente con las comunidades.

“Fondos a la elaboración e implementación de un plan de aulas en espacios abiertos”

José Antonio Aréstegui Alegría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Derecho, 7mo ciclo

En un país donde la centralización es uno de las enfermedades más enraizadas, se planteó una estrategia: “Aprendo en casa”, que ignora a más de 1.7 millones de alumnos sin acceso a internet o computadoras (Gestión, 2020), incluso celulares, televisores y radios. Destinaría los fondos a la elaboración e implementación de un plan de aulas en espacios abiertos, para disminuir/romper la brecha entre la educación urbana y rural. Los estudiantes queremos continuar con nuestros estudios, para una gran mayoría es la única forma de cambiar la realidad y aspirar a una mejor calidad de vida. Es necesaria una adaptación de la forma en la que se imparten las clases. El virtualizarlas no significa emplear la misma metodología tradicional a través de una cámara, se debe capacitar al personal docente para impartir sus sesiones de forma presencial en zonas donde no funcionen “Aprendo en casa”, en espacios abiertos y ventilados, con las medidas pertinentes. Como estudiante digo: ¡No nos paren!

“Donaría computadoras, proyectores y materiales escolares a los Tambos”

Almudena Asunción Arribas Berckemeyer, Universidad de Piura, Administración de empresas, 9no ciclo

Lo primero que haría es aportar en la educación de mi país. Donaría computadoras, proyectores y materiales escolares a los Tambos más necesitados del Perú. De esta forma, los miembros de las comunidades, adultos mayores, adultos, jóvenes y niños podrán utilizar internet, navegar, investigar sin límites y crecer como personas. Asimismo, cada computadora contaría con la plataforma educativa www.mabclick.com la cual ofrece una educación transversal y holística. Creo firmemente que la raíz del progreso es la educación y qué mejor manera de aportar en este sector para formar a personas más humanas y mejores.

“En la creación de un Bot para educación”

Ángela Sofía Atoche Ludeña, Universidad de Piura, Ingeniería Mecánico-Eléctrica. Décimo ciclo.

El COVID-19 ha afectado a nuestro país en muchas áreas, una de ellas es la educación. A partir de esta necesidad, nace la idea de este proyecto de la creación de un Bot, el cual es un software que puede realizar distintas tareas con cierta inteligencia. Los niños llamarían a una línea telefónica nacional gratuita, donde el Bot reconocería su voz, además de registrar su nombre. Posterior a esto, el niño procedería a comentar qué desea estudiar ese día por ejemplo… Matemáticas, comunicación, historia, etc. Luego de recibir la lección diaria, podría realizar tareas por medio de esta asistencia. Este proyecto no busca reemplazar las escuelas ni la implementación de estas mismas en zonas aisladas, pero sí busca brindar una asistencia a tantos niños en necesidad que constantemente desean aprender.

“ C rear una empresa de energía”

Gabriel Ramiro Bancayán Barboza, UTEC, Ingeniería de la Energía, 8° Ciclo

Dividiría el dinero en partes. La primera estaría reservada para un emprendimiento ya que uno de mis objetivos es crear una empresa de energía en el Perú. Inicialmente podría ser generación distribuida a pequeña escala y luego ir haciendo proyectos más grandes. La segunda estaría destinada a mi educación, si deseo tener una empresa exitosa sé que debo estar capacitado; por lo cual, me gustaría cubrir una parte de un MBA y diferentes cursos técnicos y de dirección de personas. La tercera sería ahorrar en una cuenta a plazo fijo. La cuarta sería utilizada para viajar con mi familia, son experiencias inolvidables y sé que el dinero se devalúa con el tiempo, por lo que creo está bien pensar a futuro, pero también se debe disfrutar el presente. La quinta estaría a disposición de un voluntariado que estoy organizando, para cubrir gastos cuando lo requiera. Finalmente, utilizaría el dinero restante para disfrutar con mis amigos, explorar nuevas experiencias a través de buenas aventuras.

“Mitad en una cuenta a plazo fijo y mitad para la maestría”

Carolina Beatriz Barrantes García, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Primaria, 7mo ciclo

Ahorrar la mitad en una cuenta a plazo fijo para luego poder financiarme una maestría en el extranjero. Y utilizar la otra mitad en estos años para poder apoyar a mi familia con algunos gastos e invertir en la creación de un proyecto social para promover el desarrollo de competencias emocionales en los niños de Lima y otros departamentos.

“Un proyecto tecnológico empresarial”

Valeria Paula Barrenechea Navarro, Universidad Continental, Ingeniería Empresarial, 10mo ciclo

Si tuviese ese dinero invertiría en crear un proyecto tecnológico empresarial, donde participe activamente el Gobierno, las instituciones públicas, privadas y los ciudadanos. Con este proyecto también ayudaría a reactivar la economía, promover el emprendimiento, contribuir con la educación y principalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para que se llegue a realizar este proyecto tendremos que aprovechar nuestras fortalezas como país y apoyar a los emprendedores que tengan iniciativas de impacto, no olvidemos que somos un país creativo y de gente emprendedora, está en nuestras manos hacer de nuestro país un mejor sitio en donde vivir y demostrar al mundo que somos los mejores.

“Crearía mi proyecto YO INNOVOPE”

Eduard Gilberto Bautista Fernández, Universidad Continental, Octavo ciclo

Crearía mi proyecto “YO INNOVOPE”, una iniciativa que permitirá implementar canales y proveer herramientas a los jóvenes y comunidades con menos recursos, así como a cualquier otra persona que desea participar para el desarrollo de nuevas invenciones. De este modo, los jóvenes podrán plasmar sus ideas en un prototipo viable, potenciando su creatividad y se irían integrando a esta nueva revolución industrial para generar mejor calidad de vida para ellos y sus comunidades.

“ Una consultoría que ofrezca soluciones tecnológicas”

Fabrizio Pietro Battistolo Quiroz, Universidad Ricardo Palma, Ingeniería Mecatrónica

En caso de poseer esa cantidad de dinero mi primera acción sería repartir dicho monto destinando una parte a estudiar alguna especialidad y la otra parte como inversión, si bien los beneficios no serán visibles rápidamente a largo plazo tendría la oportunidad de generar mayor impacto. Un ejemplo es establecer una consultoría que ofrezca soluciones tecnológicas o invertir en acciones. Con el tiempo se podría llevar a cabo investigaciones sobre tecnologías que ayuden a solucionar necesidades en el país.

“Estudiar una maestría u otro curso de especialización”

Álvaro Daniel Bazán Montalto, Universidad de Lima, Ingeniería Civil, 8vo ciclo

Me gustaría emplear ese dinero para estudiar una maestría u otro curso de especialización. Trataría de buscar alguna beca (Me gustaría la Universidad de Stanford) para realizar alguna maestría o pasantía; con los US$ 30 mil podría solventar los gastos que no subsidie la beca. En paralelo, colocaría una fracción en una entidad bancaría que me dé una buena tasa de interés. Finalmente, con la experiencia y dinero obtenido por mi trabajo anterior; realizaría un emprendimiento de una empresa que se dedique a la gestión de proyectos con un enfoque de VDC y modelación BIM.

“Brindar apoyo, ya sean víveres artículos de primera necesidad y/o atención médica”

Paolo Bazo Palacios, Universidad de Piura, Derecho, 10mo ciclo

En primer lugar, buscaría formar de destinar parte del dinero a brindar apoyo, ya sean víveres artículos de primera necesidad y/o atención médica, a los grupos sociales más necesitados. Por otro lado, el escenario de gran incertidumbre social y económica, generado por la pandemia, así como la incertidumbre política por las condiciones actuales y la proximidad de las elecciones generan un ambiente en el cual la inversión en un proyecto es mucho más riesgosa que en una coyuntura ordinaria y por ende una inversión poco responsable. En ese sentido, creo que, en mi condición de universitario, invertiría en el producto financiero de renta fija con la mejor tasa de interés, de cara a, en un mediano plazo, garantizar tanto el inicio de mis estudios de postgrado como el inicio de un emprendimiento, ya en un escenario de mayor certidumbre y estabilidad.

“Un programa educativo para desarrollar habilidades de trading”

Abril Belmonte, UCAL, Diseño Gráfico, 6to ciclo

La pandemia es una situación que ha causado repercusiones de magnitudes inimaginables en la población peruana. Considero que necesitamos soluciones que proporcionen trabajo online para miles de familias peruanas. Por ello, si yo contara con US$ 30 mil, los invertiría en el diseño de un programa educativo que permita que los peruanos consigan habilidades de trading. De esta forma menos personas buscarán trabajo presencial (reduciendo posibilidad de contagio) y se movilizará la economía peruana.

“Para financiar mis intercambios, pasantías y viajes a congresos”

Piero Beraun, UTEC, Bioingeniería, 8vo ciclo

Lo destinaría en una cuenta para financiar mis intercambios, pasantías y viajes a congresos; porque muchas veces no llego a conseguir beca o apoyo económico para solventarme.

“Negocio de mis padres abriendo plataformas online”

Adriana Cabezas Diaz, Universidad de Lima, Ingeniería de sistemas, 8vo ciclo

Lo primero que haría seria terminar de pagar mi carrera. Realizado esto impulsaría el negocio de mis padres abriendo plataformas online y mejorando la presentación de su marca. Una parte lo destinaria a construcción del tercer piso en mi casa para alquilar departamentos. Lo que queda lo ahorraría en mis cuentas bancarias para financiarme mi postgrado.

“Para la instalación de un Lan Center o una cibersala de juegos online”

Danny David Carbajal Bazán, Universidad Continental, Administración y negocios internacionales, 4to ciclo

Pagaría primero todas las cuotas pendientes del presente ciclo en la universidad y después los recibos de la casa o alguna deuda con el banco que tengan mis padres, pero mi principal inversión sería en la instalación de un Lan Center o una cibersala de juegos online. Dentro de las cosas que se tendría que costear para hacer el Lan Center sería el alquiler del local, la compra de las CPUs gamers, mouse gamers, audífonos gamers y los implementos de limpieza, que se usarán conforme termine el tiempo alquilado por cada jugador y siguiendo los protocolos actuales de salud.

“Compraría un paquete de viaje para viajar con mi familia”

Claudia Cristina Castañeda Vásquez, UTEC, Mecatrónica, 8° Ciclo

Compraría un paquete de viaje para viajar con mi familia cuando toda esta situación termine. Tanto mi madre como mi padre han trabajado arduamente todo este tiempo. Mi padre, el cual es profesor, tuvo que aprender a usar nuevas herramientas digitales. Por otro lado, mi mamá quien es una trabajadora social del MIMP salía incluso en los días de inmovilización porque los casos de violencia contra la mujer no paraban. Yo quisiera, luego de un año tan ajetreado, devolverles todo el esfuerzo que hacen por mí y mis hermanos.

“Para mi carrera y la salud de mi mamá”

Yessica Ccarampa Peña, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación primaria

Primero, acabar mi carrera universitaria el año que viene sin ninguna preocupación económica, de manera paralela apoyar a mi familia, ir a un buen hospital para que mi mamá se sane. Asimismo, cumplir su mayor sueño de mi mamá (conocer Machu Picchu con todos sus hijos/a). Haría todo por ella, siempre está a mi lado y confía en mi a pesar de estar mal de salud. Además, apoyar a mis hermanos que se encuentran en Arequipa. Segundo, crear una organización estudiantil para apoyar a los niños/as en las zonas rurales y urbanas para que puedan culminar su educación en este contexto virtual y de esa manera ellos/as puedan sobresalir adelante. En tercer lugar, es seguir formándome de manera académica y poner un negocio familiar (tienda).

“En un posgrado y un negocio local”

Rocío Conde, PUCP, Educación, 10mo ciclo

Lo utilizaría para estudiar un posgrado en la PUCP vinculado al tema de gestión y marketing. Asimismo, lo que haría es invertir el dinero en un negocio local, el cual me permita generar ingresos para continuar mis estudios.

“Donación, emprendimiento y apoyo a la familia”

Mariana Teresa de Jesús Corbacho Pachas, Universidad de Piura, Medicina Humana - Octavo ciclo

Con ese dinero en el contexto que vivimos, donde el sector salud y económico se han visto golpeados por la pandemia por COVID-19. Lo que haría con ese monto sería dividirlo en 3 partes: uno lo donaría a una organización sin fines de lucro como un asilo de ancianos o un orfanato, la otra parte la invertiría en un emprendimiento que ayude al crecimiento económico no solo de mi familia, sino que también ayude a las personas sin trabajo a generar algún ingreso para sus hogares y la última la reservaría en una entidad financiera ya sea para alguna necesidad familiar, alguna emergencia o mis estudios de posgrado.

“Formaría mi asociación de ayuda a los animales que viven en las calles”

Jennifer Cruz Orellana, UCAL, Comunicaciones - 10mo ciclo

Con la pandemia muchísimos animalitos que viven en las calles han pasado por situaciones mucho más severas de lo que generalmente ya pasaban. Formaría mi asociación de ayuda a los animales que viven en las calles para que puedan tener una mejor calidad de vida. Quizás podría conseguir algún terreno amplio en donde puedan entrar más de 500 perritos y/o gatitos y con la promoción que sé hacer a las marcas, podría ayudar a promover la adopción. Además, buscaría proveedores de comida para perros/gatos y marcas que deseen ayudar con esta noble causa. Como necesitaría más capital eventualmente podría realizar collares para perros con material reciclado ya que esta es parte de una tendencia actual, ayudar al medio ambiente. Con esta idea podría apoyar a ambas causas. Lo importante no creo que sea tener la gran cantidad de dinero, con creatividad y motivación se puede empezar e ir creciendo con el tiempo.

“Convertir mi casa en 3 departamentos independientes”

Ariana Carrillo Cuadra, UCAL, Arquitectura de interiores, 10mo ciclo

Lo invertiría para convertir mi casa en 3 departamentos independientes; uno grande en el que vivo yo y dos mini departamentos para alquilar y así tener un ingreso constante que ayudará a mis padres y a mi para poder independizarme con lo ahorrado.

“Víveres con mensajes de motivación para activar la creatividad”

Benjamin Tomás Castañeda, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, Comunicación audiovisual y cine, 6to ciclo

Lo primero que haría sería comprar productos de primera necesidad para armar canastas bien equipadas con estos y planificaría un programa para repartirlas por las zonas bien más necesitadas. Entregando así, no solo víveres sino también mensajes de motivación para activar la creatividad en las personas y que ingenien sus propias estrategias de salir adelante. Y una vez que tengan un plan en mente, yo sería su inversionista capitalista para ejecutar sus planes. Estamos en un momento crítico en el que, ayudándonos, salimos adelante juntos.

“Pagar las deudas de mi abuelita”

Alejandra Cuenca, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación, 8vo ciclo

Lo primero que haría sería pagar las deudas de mi abuelita, préstamo que pidió para construir la casa en la que vivimos y que lamentablemente no ha podido cancelar. Luego la llevaría a las mejores clínicas para tratar su condición. Ella tiene una enfermedad autoinmune que no le permite vivir tranquila. Gastamos mucho en la medicina, además de la que necesita para el asma y la incontinencia.

“Ayudar a personas afectadas por la pandemia, los adultos mayores”

Roni Joel Chala Florencio, Universidad Ricardo Palma, Ingeniería Civil, 6to ciclo

Lo invertiría para ayudar a las personas que considero que son las más afectadas en este contexto de pandemia, los adultos mayores. Mi inspiración es mi abuelo. Actualmente, algunos adultos mayores por diversos factores permanecen encerrados en sus casas para evitar el contagio por ser personas de riesgo, lo cual puede provocar miedo y una gran depresión. Mi idea se llama TURISMO DE VIDA, el servicio consiste en dar una especie de turismo de vida de 3 a 4 horas aproximadamente, ya sea por liberación, relajación, tour o hasta educación. El couster dispondría de comodidades de asiento, televisor para videollamadas, y snacks empaquetados para un adulto mayor o pareja de adulto mayores. Asimismo, la movilidad se encargaría de recoger al adulto mayor con todos los protocolos sanitarios correspondientes, además la movilidad pasaría por todo un sistema de desinfección efectivo y certificado previamente.

“Pagar mis estudios”

Susana Chía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Arquitectura, 6to ciclo

Pagar mis estudios, actualmente mi familia no tiene ingreso alguno y las deudas por las boletas nos obligan a pedir préstamos impresionantes.

“Producción de repuestos de maquinarias y equipos con impresión 3D”

Gloria Mariana Chumán Alvarado, Universidad de Piura (Campus Piura), Ingeniería mecánico-eléctrica, 10mo ciclo

Tratar de hacerlos producir. Intentaría formar una pequeña empresa dedicada a la producción de repuestos de maquinarias y equipos que pudieran hacerse mediante impresión 3D. Para esto, primero conseguiría las impresoras 3D y juntaría a algunas personas para capacitarnos en el manejo del software CAD/CAM (necesario para el diseño y producción de las piezas) y en el uso de dichas impresoras. Asimismo, buscaría conseguir material de impresión de uso médico, con el que podamos ayudar a reparar máquinas abandonadas en algunos hospitales por falta de repuesto, situación que resulta común en Piura y que empeora la condición del sector de salud pública actual de esta ciudad…A futuro, si todo prospera, también se podría dar lugar al diseño y fabricación de prótesis para gente que lo necesite.

“Los usaría para financiar más camas en hospitales, más ventiladores, oxígeno...”

Micaela De las Casas Aljovín, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),

Medicina, 6to ciclo

Me encantaría decir que los invertiría todos en mejorar nuestro sistema de salud, pero es una suma ínfima para ello. Sin embargo, creo que puedo hacer un pequeño cambio y poner un “granito de arena”. Bajo nuestra coyuntura actual por el COVID-19, creo que los usaría para financiar más camas en hospitales, más ventiladores, oxígeno, barreras de protección, medicamentos, alimentación, apoyo psicológico para los pacientes y para el personal de salud. Con esta suma, no podré cambiar el mundo, pero al menos podré hacerlo mejor para quien lo necesite.

“Primero ayudaría a familiares que atraviesan por dificultades”

Elba Omayra Escalante Quispe, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Ciencias Políticas, 2do ciclo

Primero ayudaría a familiares que atraviesan por dificultades debido a la pandemia. Mi familia inmediata no ha sido contagiada porque hemos establecido protocolos estrictos de desinfección y limpieza, ya que mis abuelos se encuentran en el grupo de riesgo alto, y evitamos salir lo máximo posible. Lamentablemente mi abuela perdió a uno de sus hermanos (tenía 50 años) hace una semana: él había sufrido de neumonía en su juventud y subestimó la pandemia. Ahora sus hijos y nietos están contagiados de Covid-19 (se encuentran en cuarentena en sus respectivas casas porque no presentan síntomas serios), así que les ayudaría comprándoles las medicinas que necesitan

“Crear un fondo de seguro para mi familia y para mí”

Angella Gabriela Fuentes Collazos, UTEC, Ingeniería Mecánica, 10mo ciclo

Una carrera universitaria puede llegar a costar alrededor de US$ 30 mil a más, entonces es como si toda la inversión hecha en mi carrera se me retornara en este minuto. Las decisiones más rápidas podrían ser invertirlo en un negocio para que este monto crezca, costear un grado profesional más o guardarlo en el banco como un fondo de seguro. Estas tres alternativas serían por las cuales hubiese optado 6 meses atrás; sin embargo, si algo he aprendido de la coyuntura actual es que el país necesita mejorar la educación pues una sociedad no educada no puede crecer y mucho menos enfrentarse adecuadamente a una adversidad como esta y por otro lado está la salud pública, que definitivamente no se encuentra como todo peruano lo necesita. Es por ello que considero que, si en este momento tuviese US$ 30 mil, mi primera acción sería crear un fondo de seguro para mi familia y para mí, mientras que la otra parte la usaría para emprender y que este busque mejorar tanto la educación como la salud pública y en consecuencia crearía nuevos puestos de trabajo para más peruanos con mi emprendimiento.

“ Lo pondría en un banco estable”

Gonzalo García Fernández, Pontificia Universidad Católica del Perú, Ingeniería biomédica, 4to ciclo

El 5% lo utilizaría para los materiales/equipos que necesite durante estos ciclos virtuales. El resto lo pondría en un banco estable (BCP o BBVA). Actualmente, no tengo un destino al cual emplear el dinero, pero, por lo mismo que estamos en esta crisis económica, me gustaría tener un fondo para la incertidumbre mencionada.

“Invertiría en Comanu, un emprendimiento social que facilita la colaboración entre artesanos”

Valeria Ghersi Denegri, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, Marketing e Innovación - 6to ciclo

Por la coyuntura actual, muchos sectores se han visto afectados económicamente. Uno de ellos ha sido el turismo, que se ha paralizado por completo. Dentro de él podemos encontrar diversos rubros. Es por ello que el dinero lo invertiría en el sector artesanía, ya que ha dejado a miles de personas sin un sustento económico. Bajo ese análisis, se creó un proyecto denominado Comanu, que es un emprendimiento social que facilita la colaboración entre artesanos del Perú y los usuarios para co-crear artesanías que combinen las técnicas ancestrales y tradicionales de la(s) cultura(s) de cada región. Comanu tiene como esencia la co- creación a través de un trabajo colaborativo de diseño entre el usuario y los artesanos, en el cual buscamos conectar a ambos perfiles creando un trabajo de forma horizontal entre ellos que genere una pieza textil, cerámica o bisutería artesanal. Podrás personalizarla con diversas características que le dan a tu pieza artesanal un valor único. Por último, esta pieza se hará llegar al usuario y así poder trascender la distancia física y barreras culturales.

“Una APP para compañeros - tutores”

Amadeo Alessandro Gómez Valverde, Universidad de Lima, Ingeniería de Sistemas, 8vo Ciclo

Pocos tal vez lo noten o no le han dado la suficiente atención, pero se han puesto a pensar en todas las actividades, deberes y/o tareas que aprendieron gracias a su compañero de clase. Aproximadamente hace un año surgió la idea junto con un compañero de clase de desarrollar una aplicación móvil que ayudaría a miles de estudiantes de la Universidad de Lima a buscar ayuda y asesoría en sus propios amigos y compañeros de la universidad quienes previamente pasan un proceso selectivo y riguroso garantizando la confianza, simplemente con una búsqueda de 10 segundos encontrarías los mejores TUTORS de la universidad, además, tú decides cuanto tiempo quieres la asesoría, en qué lugar de la universidad te gustaría la clase y qué temas específicamente te interesan. ¿Es gratis? Nada en esta vida que valga la pena es gratis pero el sistema genera los precios de acuerdo con un algoritmo que identifica los factores más importantes a la hora de una clase personalizada previamente diseñado. Sin duda alguna, más allá del beneficio económico que le generarías a tu compañero, el aprendizaje colaborativo.

“Construiría una infraestructura básica para alquilarlo”

Rubén Anderson Guerra Infanzón, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ingeniería Ambiental, 9no ciclo

Separar lo necesario para mi tesis y titulación. Construiría una infraestructura básica en una zona donde sea posible alquilarlo con mucha frecuencia (cerca de una universidad, institución u otros). Parte del dinero lo usaría para ayudar a pagar los estudios de preparación a la universidad de mi hermana. Después me suscribiría a cursos con certificación reconocida en temas de mi carrera, así como en idiomas. Lo demás lo invertiría en comprar algunos implementos para mis rutinas de ejercicios, una bicicleta, y probablemente en algunas vestimentas. Y por supuesto los alimentos que consumiría serían de mayor calidad en adelante

“Para un proyecto que combina tecnología, arte y economía”

Judith Jaqueline Gonzales Valenzuela, Universidad Continental, Medicina Humana, 6to ciclo

Si en este momento tuviera US$ 30 mil disponibles, los destinaría para la adquisición de maquinarias e insumos para la agrupación de innovación creativa y humanitaria que conformo llamada, ATICH, la cual combina tecnología, arte y economía para contribuir a la sociedad con productos que generan alto impacto positivo. Todo esto con el fin de producir prótesis biomédicas que contribuirán a la población vulnerable que se encuentra en estado de discapacidad motora superior. Previo a una evaluación, ATICH está dispuesto a donar prótesis a las personas que más lo necesiten, para finalmente lograr una adecuada reinserción social que les permita una mejor calidad de vida.

“Crearía una fundación dedicada al bienestar emocional de personas vulnerables”

Victor Alexis Herrera Quispe, Universidad Continental, Ingeniería de minas, 8vo ciclo

Invertiría un 15% del total en talleres y capacitaciones que contribuyan a potenciar mis habilidades y me ayuden a ser un especialista en coaching y desarrollo personal. Finalmente, con la vasta experiencia que pueda adquirir, crearía una fundación dedicada al bienestar emocional y desarrollo personal de personas vulnerables y de bajos recursos que hayan sufrido la pérdida de un familiar cercano. A través de talleres y capacitaciones profesionales buscaría evitar que estas personas caigan en enfermedades, alcoholismo, violencia, drogadicción o pérdida del sentido de vida.

“Para una laptop para mí hermana y a mí, y una reserva”

Milagros Hilario Huacanca, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación inicial, 4to ciclo

Poder obtener una laptop para mí hermana y a mí (ya sea de segunda mano), pues siempre tenemos problemas para entrar a clase, solo contamos con una laptop prestada de la universidad. Asimismo, se utilizaría para tener un guardado en caso de que, Dios no quiera, nos pase algo o nos contagiemos. Y bueno a mi mamá siempre le gusta ayudar a terceras personas, y lo más probable es poder también armar canastas y donarlos.

“Ahorro, alquiler de departamento y compras personales”

Julio Huamán Cabello, Pontificia Universidad Católica del Perú, Periodismo, 10mo ciclo

Distribuiría en tres partes: US$ 10 mil para ahorro, US$ 10 mil para alquilar algún departamento o apoyar con gastos en casa, y los últimos US$ 10 mil para compras personales, como partes de una computadora, un PS5, juegos para estos, una bicicleta, una tv, una guitarra, un amplificador y una interfaz de audio.

"Desarrollar el proyecto “e-leer”, para digitalizar, distribuir y traducir los libros

Douglas Boris Huamán Príncipe, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, 9no ciclo

Desarrollar el proyecto “e-leer”, cuyo objetivo es digitalizar, distribuir y traducir los libros para su comercialización en las tiendas online más grandes del mundo. Se necesitaría: 10 CZUR Professional Document Scanner (US$ 6,000), cinco Macbook (US$ 10,000), suscripción mensual para vender en Amazon (US$ 500); diseño y creación de la app “e-leer” (US$ 4,500), diseño y creación de la página web “e-leer” (US$ 3, 000); publicidad en Google, Facebook, Instagram, Youtube, y honorarios mensuales de seis traductores de inglés, quechua, portugués, francés, japonés y chino. Además, se formaría una alianza con la Biblioteca Nacional del Perú y con el Ministerio de Cultura para digitalizar y traducir los principales textos de la cultura y la historia peruana a la lengua awajun, aimara, quechua y shipibo, con miras al bicentenario de la independencia peruana. Con ello es posible generar más de 20 empleos a nivel local y obtener más de US$ 40,000 en utilidades en el primer año de funcionamiento.

“En uso de drones para fábrica”

Rodrigo Fernando Huamaní Alvarado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Ingeniería Industrial, 6to ciclo

Podría realizar un proyecto que en el transcurso de mis años en la universidad ha estado tomando forma y en esta coyuntura en la que estamos ha terminado de convencerme. El proyecto es del uso de drones dirigidos remotamente para el uso en fábricas mecanizadas o en empresas en las cuales se necesiten un amplio control de las máquinas autónomas. Este proyecto de drones, plantea optimizar la labor del personal que se encarga de programar, estabilizar, calibrar o arreglar algún imperfecto que requiera el software de la máquina o sus quehaceres dentro de sus procesos. En esta coyuntura en la que estamos podría ayudar a las fábricas que necesitan este tipo de operaciones y así tener al personal necesario en sus hogares, meramente capacitados, controlando ese tipo de drones, conectándose vía remota a las máquinas y así pudiendo manejarlas y controlarlas.

“Compraría una casa y ahí, muy probablemente, se iría todo”

Antonella Lucia Jaramillo Molinari, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación - 7mo

Con 21 años y en medio de una industria inmobiliaria con precios sumamente elevados, compraría una casa y ahí, muy probablemente, se iría todo el dinero. Sin embargo, considero que es una inversión a largo plazo puesto que tendría algo seguro y podría continuar invirtiendo mi dinero en estudios, viajes, etc.

“Al pago de las pensiones de mi carrera”

Sara Jiménez Rodríguez, Universidad de Piura, Derecho-Ciclo 12

La mejor inversión, desde mi perspectiva, sería en mi educación: contribuir al pago de las pensiones de mi carrera, destinar una cantidad de dinero para mi titulación y tener la posibilidad de llevar una maestría en el extranjero. Asimismo, creo que, en estas circunstancias, una gran opción sería invertir en un negocio que me permita tener independencia económica y la capacidad de colaborar con los gastos familiares.

“En programas de divulgación científica”

Gianfranco Landa Bianchi, Universidad Ricardo Palma, Biología, 10mo ciclo

Invertiría en mi formación académica y en programas de divulgación científica. Las circunstancias actuales han expuesto la necesidad de profesionales científicos que además posean competencias en gestión de políticas públicas de salud. El dinero serviría para iniciar un posgrado con el fin de poder retribuir como profesional de calidad a la sociedad.

“Lo invertiría en un proyecto para los más necesitados”

Marilyn Saida Lucas Moreto, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Ingeniería Industrial, 5to ciclo

Si yo tuviera US$ 30 mil disponibles, primero que nada, lo invertiría en un proyecto para los más necesitados. Como, por ejemplo, las personas de bajos recursos que debido a la coyuntura que atravesamos hoy en día por la pandemia han perdido su trabajo. Actualmente, hay varios comedores populares realizados pero la situación de pobreza extrema es demasiado amplia. Así que investigaría que zonas no tienen apoyo y me enfocaría especialmente en ellas. Lo que planeo realizar es ir a diferentes zonas de pobreza extrema y crear pequeños comedores populares para que así tengan un lugar dónde poder alimentarse sin estar preocupándose día a día ¿en qué voy a comer? o ¿qué les voy a dar de comer a mis hijos? Asimismo, buscaría más apoyo o donaciones para poder seguir brindándoles alimentos y artículos necesarios para la salud.

“En mi proyecto de tesis de licenciatura”

Mauricio Fernando Gastello Morales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Arqueología, 9no ciclo

Pensando en mi futuro profesional, invertiría parte del dinero en mi proyecto de tesis de licenciatura. Como arqueólogo requiero equipo, transporte y alojamiento en las zonas estudiadas. Seguramente muchas personas lo usarían para iniciar un emprendimiento o negocio, lo cual es una buena opción, sin embargo, en mi mente tengo la idea de un posgrado así que la investigación es lo primordial. Por supuesto, si ese dinero fuese un premio u obsequio lo usaría dentro de la bolsa familiar para ayudar en los gastos de la casa.

“Mitad en periodismo deportivo y mitad en un proyecto de transmedia”

Laura Montoya González del Riego, UCAL, Comunicaciones, 5to ciclo

Lo primero que haría sería guardar la mitad para poder invertir en mi futuro, específicamente en mis estudios de maestría en periodismo deportivo. La otra mitad la invertiría para lanzar un proyecto transmedia que tengo con unos amigos de la universidad llamado NearMe, una aplicación para jóvenes que te dice los mejores planes que hay en Lima por las noches para todos los gustos, que no se ha podido dar por falta de recursos. Con esto podría ir aumento mi capital para luego poder invertir en otro proyecto que he querido hacer hace tiempo: una ONG que sirva como intermediaria entre los supermercados y familias de escasos recursos para que, puedan que en lugar de desperdiciar comida diaria puedan apoyar a estas familias.

"Legalizar el Voluntariado Ambiental llamado: Perú Te Quiero Limpio”

Ze Carlos Honorato Pando Espinoza, Universidad Continental, Ingeniería Ambiental

En primer lugar, apoyar a mi familia con algunas deudas que se tiene en el hogar. En segundo lugar, legalizar el Voluntariado Ambiental llamado “Perú Te Quiero Limpio” el cual se dedica a concientizar a los ciudadanos sobre el gran daño que causamos a nuestro primer hogar “el planeta tierra”. Todos son invitados a participar para cumplir dos objetivos, el primero es crear consciencia ambiental y segundo es ayudar a las personas con escasos recursos con alimentos de primera necesidad que son comprados con todo el reciclaje que se obtuvo en las campañas de limpieza. En tercer lugar, crearía una empresa con economía circular con el reciclaje del papel y con ello crear accesorios de belleza y para el hogar. Esta empresa estaría focalizada en contratar a jóvenes de escasos recursos para que, con el dinero ganado, puedan estudiar alguna carrera. Lo adicional que ofrecería esta empresa sería una casa de estudio para que se especialicen en una carrera técnica y así puedan aportar en la empresa con sus nuevos conocimientos.

“Apoyo a las comunidades nativas”

Gianela Stefanny López Oblitas, Universidad Ricardo Palma, Turismo, Hotelería y Gastronomía

Lo primero que haría sería separar un porcentaje del monto para culminar mis estudios y además para poder estudiar cursos complementarios a mi carrera; en segundo lugar, pero no menos importante, invertiría para poder ayudar a aquellas personas que fueron gravemente afectadas por esta pandemia del COVID-19 y en especial a aquellas comunidades nativas las cuales tenían como sustento el turismo vivencial que debido a la coyuntura no se ha podido realizar hasta la actualidad. La razón por la cual menciono este último aporte es porque considero que, si bien es cierto, todo profesional debe prepararse constantemente, también debe mantener importantes valores como la solidaridad, humildad y altruismo.

“Apostar a la investigación y avance tecnológico”

Joseph Luis Maguiña Ríos, Universidad Ricardo Palma, Ingeniería Industrial, 9no Ciclo

Como estudiante de ingeniería, la investigación es lo más apasionante que tenemos, y debido a la actual coyuntura que estamos viviendo, tanto como el gobierno y las empresas, no han podido subsanar las deficiencias tecnológicas que tenemos actualmente, si yo tuviese US$ 30 mil en este momento, buscaría apostar a la investigación y avance tecnológico, teniendo como prioridad los respiradores artificiales, para que la demanda de este producto que tanto se necesita pueda salvar vidas, ya que muchos peruanos, como yo, hemos perdido familiares por la ausencia de este. Logrando así, fomentar la invención de nueva tecnología en el país, y porque no, poco a poco dejar de depender de la tecnología extranjera.

“En pequeños negocios relacionados a artículos necesarios en la pandemia”

Evelyn Carolina Manco Ávila, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Educación, 9no ciclo

Ahorraría para mi vejez una parte en el banco en una cuenta de ahorro a largo plazo, invertiría en pequeños negocios relacionados a artículos necesarios en la pandemia con el fin de generar más y dar oportunidad de trabajo, construiría una escalera de cemento en mi casa y tal vez me pagaría terapias psicológicas. Me gustaría gastarlo en vacaciones, pero no se puede en esta pandemia y comprar cosas innecesarias nunca ha sido mi estilo.

“Procuraría pagar mi carrera universitaria”

Fabia Milagros Muro Fernández, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación secundaria con especialidad en matemáticas - 2° ciclo

Si tuviera esa cantidad de dinero, procuraría pagar mi carrera universitaria en su totalidad. En caso sobre un poco de dinero, lo ahorraría en el banco, y lo usaría cuando la situación lo amerite.

“Una ONG para incentivar el desarrollo de proyectos innovadores”

Miguel Fernando Núñez Flores, Universidad Continental, Ingeniería Civil, 6to ciclo

Si tuviera US$ 30 dólares, utilizaría este dinero para crear y dar inicio una institución sin fines de lucro que busque incentivar el desarrollo de proyectos innovadores en el país. Estos 30 mil dólares, serían el punto de partida. Y para generar continuidad a este proyecto se buscaría auspicios de instituciones que estén dispuestas a apostar por el desarrollo de la ciencia en el Perú.

“Para viajar con mi familia e invertir en mi futuro académico y laboral”

Nicolás Núñez Jorge, UTEC, Ingeniería Ambiental, 8vo Ciclo

El dinero lo dividiría principalmente en dos cosas: para viajar con mi familia e invertir en mi futuro académico y laboral. Por otra parte, en lo que respecta a mis estudios, aún no estoy completamente seguro en qué especializarme, pero estoy convencido de que realizar una maestría aportaría bastante a mi desarrollo profesional. Una posibilidad podría ser realizar un master sobre gestión de relaciones con comunidades y aprender quechua. Uno de los sectores que más me atrae es el de la minería donde muchas veces la buena relación con las comunidades determina el éxito del proyecto.

“En un bioemprendimiento”

Briggite Gianella Ocampo Lagos, UTEC, Bioingeniería, 8vo Ciclo

Lo invertiría en un bioemprendimiento que esté enfocado en mis sueños, además va de la mano con mi misión en este mundo. Sé que el dinero si no es bien invertido se acaba como cualquier otro bien, por eso buscaría esta opción ya que lograría incrementar, con el fin de ser independiente para no tener ninguna restricción en un futuro de cumplir con mis metas profesionales, como es adquirir una maestría y un doctorado basados en mis gustos y preferencias. Por la experiencia que he tenido hasta ahora, en nuestro país los bioemprendimientos aún no son reconocidos, existe cierto temor por parte de los inversionistas ya que dudan sobre la ejecución, pero considero que deberíamos eliminar esa brecha porque los bioemprendimientos basados en biotecnología juegan un papel importante en la solución de nuestras necesidades básicas.

“Para mis padres y estudios”

Milagros del Pilar Olivera Ramos, Universidad de Piura, Educación Primaria, 8vo ciclo

Creo que primero daría una parte del dinero a mis padres, como agradecimiento y retribución por cubrir mis estudios universitarios. La otra parte, dadas las circunstancias actuales, la guardaría en una cuenta de ahorros (también por si surge alguna emergencia), terminaría de pagar mi último año de carrera y al finalizar la pandemia decidiría cuál sería la mejor opción para invertir ese dinero, ya sea en alguna maestría, en voluntariados internacionales o para iniciar alguno de los proyectos educativos que tengo en mente y sueño con llevarlos a cabo algún día.

“Invertir en tres pequeños negocios”

Jorge Arturo Padilla Martínez, Pontificia Universidad Católica del Perú, Gestión Empresarial, 10mo

La idea con ese dinero es conseguir estructurar pequeños negocios. Armar 2 o 3 negocios para iniciar, diversificaría de esta forma mi portafolio y aplicaría a financiamientos bancarios para cada uno de ellos de tal manera que no gastaría enteramente mi capital. El plan es que a mediano plazo los 3 negocios puedan sostenerse en el tiempo e ir armando caja para algún otro proyecto más ambicioso. Por ejemplo, los pequeños negocios en los que invertiría US$ 10 y US$ 15 mil serían en ser retail de ropa de moda en provincia, proveedor de grass natural/artificial y en consultoría administrativa para Mypes.

“Una aplicación móvil para la venta de excedentes de alimentos”

Vivian Jesús Palomares Alva, Universidad de Lima, Comunicación, 10mo ciclo

Como parte de mi formación académica y producto de la coyuntura actual, he desarrollado como proyecto de tesis; una aplicación móvil para la venta de excedentes de alimentos. Todo con el objetivo de evitar el desperdicio de estos y reducir su impacto al medio ambiente. Por ello, invertiría parte del dinero en el desarrollo de esta. El resto, lo utilizaría para pagar un máster relacionado con mi carrera y mis objetivos profesionales a futuro.

“Una maestría sobre desarrollo de nuevos procesos derivados del gas natural”

José Alfredo Paredes Ortiz, UTEC, Ingeniería Química, 10mo ciclo

Emplearía el dinero para estudiar un posgrado que esté enfocado en mi carrera, siempre me ha apasionado la investigación y me gustaría poder continuar estudiando y desarrollando nuevos conocimientos, la inversión la recuperaría posteriormente ya que al estudiar un posgrado la percepción de ingresos se incrementaría. Me gustaría poder realizar una maestría sobre desarrollo de nuevos procesos derivados del gas natural o partir del dióxido de carbono ya que el primero es una materia prima bastante abundante en Perú, la cual si procesamos y convertimos en algún producto con valor agregado potenciaremos la industria nacional y fomentaremos el desarrollo de la petroquímica generando mayores ingresos para el país y nuevos puestos de trabajo; y el segundo es un compuesto culpable del efecto invernadero y sería muy interesante desarrollar tecnologías para la conversión de este producto en combustibles o compuestos útiles amortiguando su impacto en el medio ambiente.

“Una APP para que se registren solo emprendedores que estén formalizados”

Alexandra Párraga Cardozo, Universidad de Lima, Derecho, 12vo ciclo (último)

Desarrollaría una app de comercio electrónico de productos peruanos donde se registren solo emprendedores que estén formalizados. Aprovechando que el gobierno ha fomentado la constitución de empresas, así reduciría la informalidad y ampliaría la base impositiva tributaria en nuestro país al 70%. Generando así más puestos de trabajo, lo que mejorará la economía. Esta app sería atractiva porque brindaría garantías y seguridad en la adquisición de productos, identificación plena de vendedores y compradores, seguridad y respaldo en los pagos, emisión de comprobantes de pago, delivery garantizado con empaques que cumplan con protocolos de sanidad y seguridad, así como el chequeo del estado de la compra. Como emprendedora legaltech, es mi anhelo que todos los emprendedores peruanos estén formalizados y puedan acceder a los beneficios que de parte del Estado se tenga que promover también a favor de nosotros.

“El inicio para crear un banco orientado a las mujeres”

Milagros Roxana Pernia Tamayo, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Ciencias Políticas, 2do ciclo

Quisiera crear un banco orientado a las mujeres de los niveles socioeconómicos C, D Y E. Los créditos se otorgarían previa aprobación de un curso de educación financiera. Además, se brindaría talleres de apoyo emocional para empoderar a las mujeres y mejoren su situación. Las tasas de interés serían mucho menos que las que existen en el mercado. Es importante señalar que el banco tendría presencia en áreas rurales, ya que la mayor incidencia de pobreza monetaria se encuentra en las mujeres de zona rural (ONU, 2017). El objetivo es la inclusión financiera de las mujeres menos favorecidas de la sociedad peruana.

“El 50% en cubrir necesidades primarias”

Bruno Pereira Martínez, Universidad de Lima, Ingeniería Industrial, 8vo ciclo

Desde que tuve la oportunidad de administrar mi plata he tratado de seguir la estrategia del 50-30-20. Esta trata de utilizar el 50% de mi ingreso mensual en cubrir necesidades primarias, 30% para gastos personal y 20% como mínimo destinado al ahorro. Claro que con una suma más grande como ésta los porcentajes los tendrían que modificarse un poco, pero la idea es la misma. Dentro de necesidades básicas (US$ 15,000) pagaría los 3 ciclos restantes de mi carrera universitaria y brindaría los US$ 5,000 restantes a mis papas para poder ayudar en lo que se pueda dentro de esta etapa dura de pandemia. Dentro de la parte divertida (US$ 9,000) lo primero que haría es llenar el tanque de mi carro que la verdad no lo lleno hace mucho. No dudaría en visitar a mi hermano mayor, que está en Suiza.

“Educación y emprender”

Joaquín Jaime Pinto Cornejo, Universidad de Lima, Administración, 9no ciclo

Dos palabras vienen a mi mente para responder esa pregunta: educación y emprender. Considero que para un mercado competitivo como el actual, el aprendizaje nunca debe detenerse, por ello, vería como primera opción invertir en mi educación: buscar opciones de posgrado o cursos en el extranjero. Emprender, no es algo que descartaría, pues, aunque la pandemia haya afectado negativamente al mundo en general, de toda crisis salen nuevas oportunidades. Sin embargo, me gustaría seguir aprendiendo.

“Abrir una ONG de redes de periodistas para poder apoyar a diversos medios más pequeños”

Álvaro Poicón Diez, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Comunicación y periodismo, 10mo ciclo

Actualmente vivimos una especie de crisis en el periodismo. La gente (y sus gustos) se han diversificado y no todos pueden complacer sus necesidades informativas. Por ese motivo - tal vez idealista- me gustaría poder abrir una ONG de redes de periodistas para poder apoyar a diversos medios más pequeños y fortalecerlos para que tengan las herramientas para competir con los medios tradicionales y masivos. A su vez, me gustaría potenciar mi propio emprendimiento, que es un pequeño medio de comunicación.

“Crearía una asociación enfocada a la educación de jóvenes de pueblos indígenas”

Frank Alexander Ponce Casallo, Universidad Continental, Derecho - Octavo Ciclo

En un mundo globalizado, la educación y la tecnología son muy importantes en la formación académica de los peruanos. Con el dinero crearía una asociación enfocada a la educación de jóvenes de pueblos indígenas de nuestro país, en base al pensamiento crítico y debate. Ello, debido a que existen algunos problemas en cuanto al aprendizaje y desarrollo, porque la estructura del sistema educativo es única para todo contexto peruano, pero las necesidades y contextos de aprendizaje son diferentes. Con esta asociación buscaría investigar e implementar un modelo educativo que reconozca y respete la diversidad cultural en nuestro país, que también nos permita crear herramientas beneficiosas para su formación y finalmente, aportar a nuestras comunidades y sociedad en general.

“Comprarme una casa para que pueda vivir bien mis padres y mis hermanas”

Gabriela Portocarrero Huanuiri, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Primaria, 10mo ciclo

Primero que haría, es comprarme una casa para que pueda vivir bien mis padres y mis hermanas, pero con todos los muebles dentro de la casa; luego, pagar mis estudios para el siguiente año 2021, ya que me retrase con algunos cursos y la pensión es muy cara. Segundo, llevar a mis padres a una buena clínica para que puedan le puedan tratar su enfermedad de la diabetis y a mi madre tratar su operado de la apendicitis. Asimismo, tratar mi quiste en el ovario, ya que es muy difícil la atención en estos momentos en los hospitales. Por otro lado, pagar los estudios de mis hermanas en su proceso de formación. Finalmente, ayudar a mis hermanos con sus estudios, a pesar que ya cuentan con sus familias y el ingreso que tienen no les alcanza. Por último, poner una tienda o negocio para generar ingresos económicos y así mis padres no trabajarían.

“Construir mi casa, comprar nuevos muebles”

Reyna Prado, PUCP, Educación primaria, 7mo ciclo

Lo que haría es construir mi casa, comprar nuevos muebles, electrodomésticos, entre otros. Comprar un nuevo departamento y terreno para crear mi propio colegio. Viajar con toda mi familia a varios lugares del Perú y el mundo.

“Un piloto de proyecto de investigación que pueda identificar la información esencial”

Franklin Joel Puelles Núñez, Universidad de Piura, Ingeniería Civil- 9no ciclo

La crisis actual ha hecho muy notaria las carencias que tiene el Perú desde hace mucho tiempo. Considero que muchas de las gestiones y acciones que se tomaron, pudieron haber sido mejores si se hubiera tenido mayor cantidad y precisión en la información. Por ejemplo, Transporte peatonal y vehicular entre distritos y ciudades, para realizar modelos de predicción del comportamiento de la epidemia. O información precisa acerca de cantidad de hospitales, camas UCI y zonas vulnerables, para poder realizar una distribución inteligente de los recursos, y no solo distribuirlos equitativamente. Dicho todo esto, usaría ese dinero para poner financiar un piloto de proyecto de investigación que pueda identificar la información esencial para futuras investigaciones y tomas de decisiones. Posteriormente, se debería implementar un sistema de toma de información de manera automatizada, tratando de prescindir de la toma de encuestas y otras prácticas que inducen al error.

“En mi familia y 30% para intentar generar nuevas ganancias”

Tania Nicole Ramírez Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación primaria, 7mo ciclo

Lo primero sería asegurar el bienestar de mi familia. Tratar temas de salud, comida, deudas, vivienda, educación y un fondo de emergencias donde intentaría no superar el 35% en ello. Invertiría otro 30% para intentar generar nuevas ganancias, daría a una beneficencia de calidad un 20%, usaría un 9 % para mi propio ahorro y lo que sobra para divertirme, tal vez una salida familiar o con mis amistades.

“Para solventar todas las deudas”

Whinney Fharithe Ramos Lluque, Pontifica Universidad Católica del Perú, Educación Primaria, 7mo ciclo

Mi prioridad siempre ha sido mi familia (estudio becada en la PUCP) por lo que me gustaría utilizar el dinero que sea necesario para solventar todas las deudas que mantienen hasta la fecha. Esto porque mis padres, al no recibir ningún tipo de educación financiera se han acumulado de deudas, provocando que el sueldo neto que reciben mensualmente se reduzca a menos o casi la mitad de un sueldo mínimo. Esto obliga a que mi padre trabaje como taxista aún en tiempo de pandemia para los gastos diarios de alimentación. Seguido a ello, me gustaría ahorrar al menos US$ 10 mil para poder estudiar fuera del país mis posgrados (maestría y doctorado).

“Apoyar a mi familia económicamente”

Freddy Requejo Navarro, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Administración en Salud, 8vo ciclo

Lo primero que haría es apoyar a mi familia económicamente implementando un emprendimiento o negocio para que mis padres puedan generar ingresos al hogar, pues vengo de uno donde no se contaba con mucho dinero. En general creo que la población peruana siempre se ha caracterizado por ser luchadora y saber salir adelante contra las adversidades considero que tener ese dinero es una gran oportunidad para lograr un desarrollo y quizás mejorar nuestras condiciones de vida. Además, con el poco conocimiento que ya cuento podre apoyar y lograr que este emprendimiento sea exitoso en todos sus ámbitos.

“Un laboratorio de Biología Molecular”

Angela Anaid Rios Angulo, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Biología, 10mo ciclo

Implementaría un Laboratorio de Biología Molecular para investigar el desarrollo in vitro de tratamiento más efectivos contra la tuberculosis (enfermedad que aún cobra muchas vidas en la población peruana) a base de plantas medicinales peruanas. Se sabe que la mayoría de medicamentos anti - tuberculosos ocasionan efectos secundarios graves, como el daño hepático. Por ello, es necesario la búsqueda de posibles tratamientos más seguros y eficaces contra esta enfermedad.

“Reforzar la Unidad de Cuidados Intensivos”

Jackelin Miranda Rivera Huerta, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Trabajo Social, 9no ciclo

Las familias peruanas necesitan esperanza. Esperanza en que aunque tengan que salir a trabajar diario para tener un plato de comida, si llegan a enfermar tendrán oportunidad de vivir. Primero, un refuerzo la Unidad de Cuidados Intensivos: apertura de más camas, recursos y personal, que no tengan que tener contactos para poder acceder a una, porque mi abuelo no los tuvo. Y, segundo, abrir un fondo para investigaciones estudiantiles de nivel universitario para poder promover innovaciones en el sector salud, estar armados para la dura batalla que tenemos por delante como país.

“Focalizar grupos de riesgo para el apoyo”

Diana Alejandra Román Cari, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Inicial - 7mo ciclo

Primero focalizaría un grupo de riesgo, y determinaría cuales son los recursos con los que cuentan, para saber que habilidades se pueden potenciar y cuales se deben desarrollar. Luego buscaría comercios locales que puedan brindarme un servicio (afín al que necesito) que puede beneficiar a la comunidad, para generar economía y esta circule en la comunidad.

"En un proyecto de impacto positivo en la sociedad y medio ambiente "

Miguel Eduardo Rodríguez Salas, Universidad de Piura, Administración de Servicios, 10mo ciclo

Definitivamente utilizaría una parte para realizar alguno de los emprendimientos que tengo en mente buscando causar un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Para ello, buscaría formar un equipo de jóvenes talentos que quizás actualmente se encuentran desempleados dada la coyuntura pero que tienen un potencial excepcional. La diferencia la ahorraría para en un futuro no muy lejano continuar con mi desarrollo profesional realizando una maestría en el exterior. Me gustaría estudiar algo relacionado al diseño de servicios orientado al campo de innovación, gestión y negocios.

“Abriría un laboratorio de Farmacia y Bioquímica”

Gabriela Edith Soriano Zarate, Universidad Peruana Cayetano Heredia Farmacia y bioquímica, 8vo ciclo

Abriría un laboratorio relacionado a mi carrera, Farmacia y Bioquímica. Por ejemplo, un laboratorio de cosmética donde se realicen formulaciones personalizadas acorde a las necesidades dermatológicas de cada cliente, considerando su ocupación, así como las variaciones climáticas de la región en la que resida. Además, el laboratorio contaría con un área de investigación y desarrollo de fragancias y cosméticos naturales que contengan plantas peruanas.

“Estudios, apoyo a las abuelitos, pagar deudas e invertir en un negocio”

Ángela Ruth Soto Rubín, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación - Noveno ciclo

Primero: Pagaría mis estudios del ciclo 2020-2 hasta el 2021- 2 para acabar mi carrera sin ningún problema económico. Segundo: Ayudaría económicamente a mis abuelitos en sus gastos domésticos y servicios públicos. Tercero: Pagaría mis dos deudas que tengo con el banco lo cual no me permite ahorrar. Cuarto: Invertiría en un negocio rentable para el sustento de mis abuelitos.

“Me afiliaría a un buen servicio de seguros de salud y de vida”

Abigail Talledo Saravia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Educación Inicial - 6 ciclo

En primer lugar, me afiliaría a un buen servicio de seguros de salud y de vida; otra parte la invertiría en el negocio de mis padres y el resto lo utilizaría para pagar los servicio básicos del hogar.

“Construir un centro de empoderamiento femenino”

Michelle Torres Gamarra, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Psicología Organizacional y de la Gestión Humana, 9no ciclo

Desde hace unos meses he tenido la idea de construir un centro de empoderamiento femenino. Este centro trabajaría bajo 4 líneas de acción: investigación desde una perspectiva de género, inclusión financiera de las mujeres, capacitación en competencias digitales y prevención de la violencia de género. Por ello, si tuviera esa cantidad de dinero lo destinaría a hacer realidad mi proyecto.

“En una ONG destinada a la educación para zonas rurales”

Sareli Laleshka Torres Picho, Universidad de Ingeniería y Tecnología, Ingeniería Industrial, 7mo ciclo

Cuando estaba en la escuela, recuerdo que no teníamos laboratorios y mucho menos una feria de ciencias. En Perú, el 3.8% del Producto Interno Bruto (PBI) está destinado a la educación y sólo el 0.08% de él se gasta en investigación y desarrollo. Esta cifra, según Concytec, es muy inferior a lo que se gasta en Colombia (0.25%), Chile (0.38%) y México (0.54%). Por ello, lo primero que haría sería invertir en la creación de una ONG destinada a la educación enfocada en la enseñanza de la metodología educativa STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) para zonas rurales. De esta manera, se ofrecería programas de voluntariado para estudiantes de pregrado que se den en zonas rurales. Además, la sostenibilidad de la organización se daría gracias al mecanismo de Obras por Impuestos que aplica para entes públicos y privados. En suma, el método educativo STEAM es, definitivamente, un marco valioso que ayudaría a reducir las brechas en educación de calidad entre la zona rural y urbana.

“En mi proyecto que atiende la necesidad de gente con discapacidad”

Diego Salazar, UTEC, Ingeniería Mecánica, 8vo ciclo

Lo primero que haría sería invertir ese dinero en terminar mi proyecto que atiende la necesidad de gente con discapacidad. Comercializando el producto, recuperaría la inversión en un tiempo, aportaría a la economía e industria del Perú, crearía puestos de trabajo y, sobre todo, ayudaría a las personas con discapacidad más necesitadas.

“Invertirlo en acciones de empresas”

Elke Jazmin Suarez Flores, Universidad Continental, Ingeniería Industrial, 6to ciclo

Si me entregarán hoy la cantidad de dinero descrita, en primer lugar, decidiría invertirlo en acciones de empresas que me brinden rentabilidad; quizá en una con acciones comunes y otras con acciones preferentes. En segundo lugar, buscaría un proyecto inmobiliario y pagaría la inicial para adquirir una vivienda, la cual pagaría a cuotas en una cierta cantidad de tiempo ya que, en la actualidad, mi familia no cuenta con una residencia propia. Para mí sería un sueño poder dar la seguridad de la casa propia a mi familia.

“ Ayudaría a mi familia con los gastos de mi educación”

Valeria Valle Sotomayor, Universidad de Lima, Negocios Internacionales, 9no ciclo

Ayudaría a mi familia con los gastos de mi educación y otros gastos en general, pues su trabajo y por ende sus ingresos se han visto seriamente afectados por la pandemia. Con el dinero sobrante, adquiriría camas UCI, respiradores, y equipos de protección para el personal médico de la región de Cusco, donde soy originaria, pues la situación de la salud pública es precaria, creo que con una mayor capacidad médica de la región esta podría reactivarse económicamente de una manera más eficiente y estar preparados para recibir turistas cuando se reanuden los vuelos internacionales, pues a falta del turismo la economía en la región ha sufrido mucho.

“A estudiar una maestría o doctorado”

Diego Alonso Velayarce Rengifo, UTEC, Ingeniería electrónica, 8vo ciclo

La recomendación para un estudiante de ingeniería electrónica siempre es la de migrar a países con alto desarrollo tecnológico, de esta manera se puede potenciar lo aprendido o realizar investigaciones en nuevas tecnologías, por lo que la propuesta de realizar una maestría o un doctorado en el extranjero resulta ser una inversión sumamente importante. Con la nueva experiencia que obtenga podría regresar al país y trabajar por el desarrollo del mismo ya que obtendría una nueva perspectiva globalizada del desarrollo tecnológico que pueda contribuir con diferentes áreas del crecimiento económico del país haciendo uso de “data science”, sistemas embebidos, automatización, telecomunicaciones para zonas rurales, desarrollo de hardware especializado, entre otros.

“En una clínica veterinaria para animales de compañía”

Mark Winder Villar Rosas, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Medicina Veterinaria y Zootecnia, 8vo ciclo

Por mi parte, realizaría una inversión privada que consistiría en la apertura de una clínica veterinaria para animales de compañía. Dicha inversión permitiría ofrecer mis servicios al público objetivo, y también brindaría puestos de trabajos. Para ello, empezaría con identificar al mercado potencial y dentro de este, al mercado meta que se encontraría en el área de interés. Posteriormente, procedería con los planes de pre-inversión que consta de la elaboración de un estudio de mercado, la identificación y evaluación de los posibles riesgos para el proyecto. Asimismo, es necesario recalcar que el presupuesto para el proyecto de inversión es de US$ 30 mil. En este contexto, elaboraría mi plan de inversión que consta de todos los activos (maquinaria, equipos, etc.) y el capital de trabajo necesario para la operatividad al momento de brindar el servicio.

“En estudios y en un negocio rentable”

Esli Isaac Vivanco Barrientos, Universidad de Piura, Economía 6to ciclo

Si contara con US$ 30 mil en este momento lo ahorraría en alguna entidad financiera con miras a poder utilizar dicho dinero en estudios de posgrado, o invertirlos si da la oportunidad de un negocio rentable con unos retornos que ayuden a hacer crecer dichos ahorros. Ya que, aunque en la coyuntura actual las tasas de interés actual que ofrecen los bancos han disminuido a causa de la crisis generada por el Covid-19 una vez recuperada la economía las tasas de interés volverán a crecer y eso ayudaría a hacer crecer mis ahorros para poder utilizarlos en un futuro en mis estudios.

“A conocer el tarwi”

Grecia Zevallos, UCAL, Diseño gráfico estratégico 7mo ciclo

Me gustaría hacer un proyecto social en el cual podamos alimentar a los niños con escasos recursos ya que el COVID ha generado desequilibrio económico en las familias en el cual consiste en dar a conocer el tarwi en redes sociales y vender el producto como harina de tarwi y con lo recaudado poder dar canastas a los niños o a las familias más necesitadas. Por otro lado, el Tarwi tiene propiedades que ayuda al sistema inmunológico y mejorando la salud de las personas por su alta cantidad de proteínas ya que contiene más proteínas que la soya.

“Un emprendimiento para la gestión de residuos orgánicos”

Alen Mirko Zimic Sheen, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ingeniería ambiental, 2do ciclo

Según los datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente, el 5% de los gases de efecto invernadero en nuestro país proviene de la descomposición de la materia orgánica de los residuos sólidos. Estos residuos van a los rellenos sanitarios, donde se descomponen y generan metano (CH 4). En UPCH, los estudiantes de la nueva carrera de ingeniería ambiental tenemos la obligación de tener presente estas cifras, y proponer medidas al respecto para poder solucionar los grandes problemas ambientales por la que todo el Perú atraviesa, e ir resolviéndolos uno por uno de una manera eficaz y sostenible en el tiempo. Por ello, si contara con un financiamiento de US$ 30 mil, crearía un emprendimiento para resolver un problema que observo frecuentemente, tanto en mi casa como en el área en que vivo, es la cantidad de residuos orgánicos que son desechados en el día a día. Estos podrían ser aprovechados de muchísimas maneras, como en la fabricación del compost, también conocido como “oro negro”, el cual puede ser utilizado de diversas formas, como en áreas de cultivo o algunos métodos de tratado de suelos.