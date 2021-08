Los Emmy, los premios más importantes de la televisión estadounidense, cambiaron de planes y celebrarán el 19 de setiembre una ceremonia con más restricciones por el aumento de casos covid-19 y la expansión de la variante delta en Estados Unidos.

La Academia de la Televisión de EE.UU. anunció en un comunicado que organizará una gala en exteriores, a la que solo podrán asistir cuatro representantes de cada equipo nominado y poca prensa acreditada, todo lo contrario al formato original con el que Hollywood pensaba dar la bienvenida a la normalidad.

“La Academia de la Televisión y CBS han decidido albergar todas las ceremonias (...) en el Event Deck at L.A. LIVE, directamente detrás del Teatro Microsoft”, dijo la Academia de Televisión en un comunicado.

El Event Deck está situado en el centro de Los Ángeles y es un espacio al aire libre que incluye una gran área de tiendas de campaña.

Aumentan los contagios

Y es que a mediados de julio, cuando se anunciaron las nominaciones, el número de nuevos casos diarios de coronavirus en Los Ángeles apenas superaba el millar. Un mes después, la media diaria se sitúa en torno a 4,000 y continúa al alza.

Lo mismo sucede en todo el país, que registra una media de más de 100,000 positivos diarios, lejos de los 20,000 que detectaba hace un mes.

Los premios

Respecto a los premios, “The Crown” y “The Mandalorian” dominaron con 24 candidaturas por cabeza las nominaciones para la 73 edición de los Emmy.

Le sigue la producción de Marvel “WandaVision”, que consiguió 23 nominaciones.

EN CORTO

Otros nominados. El Emmy a mejor serie limitada se lo disputarán “WandaVision”, “Mare of Easttown”, “I May Destroy You”, “The Queen’s Gambit” y “The Underground Railroad”. En comedia se decidirá entre “Black-ish”, “Cobra Kai”, “Emily in Paris”, “Hacks”, “The Flight Attendant”, “The Kominsky Method”, “Pen15” y “Ted Lasso”.