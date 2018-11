Perú vs. Costa Rica: La Blanquirroja cuesta 2.5 veces más que los 'Ticos', según Transfermarkt En el Perú vs. Costa Rica, a jugarse mañana en Arequipa, se enfrentarán dos selecciones mundialistas, distanciadas por más de US$ 25 millones en el costo de cada plantilla.

Perú vs. Costa Rica, partido entre dos selecciones mundialistas en el Monumental de la UNSA. (Fotos: USI / AP) Perú vs. Costa Rica, partido entre dos selecciones mundialistas en el Monumental de la UNSA. (Fotos: USI / AP) Perú vs. Costa Rica, partido entre dos selecciones mundialistas en el Monumental de la UNSA. (Fotos: USI / AP)