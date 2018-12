¿Qué pasó en GESTIÓN hoy...?

09 de Diciembre del 2013, hace 05 años

LOS PERUANOS GASTARÁN MÁS POR NAVIDAD EN LA REGIÓN

El 52% espera reducir sus deudas con las gratificaciones. El 74% en el Perú gastará más en sus compras de Navidad este año y el 47% usará las redes sociales para leer las recomendaciones y opinar sobre los productos.



09 de Diciembre del 2008, hace 10 años

LA CONSTRUCCIÓN SERÁ EL MOTOR DEL PLAN ANTICRISIS

Además de la construcción, se apoyará a las Mype, al sector exportador y a la inversión privada. En etapa inicial, se gastarán S/. 10,032 millones adicionales y US$ 9,250 millones, si crisis se agrava. Alan García señala que los mejores empresarios son aquellos que trabajan con la crisis. El presidente Alan García reveló ayer el plan anticrisis, que tendrá como objetivos mantener el crecimiento y el empleo. Un equipo ministerial, encabezado por Luis Valdivieso, hará un seguimiento quincenal de cómo se desarrolla la economía, y recibirá propuestas.

09 de Diciembre del 2003, hace 15 años

RECIEN DISMINUIRIA ALZA DEL IGV EN JULIO

A pesar de que se había prometido reducción a 18% desde enero. Hay consenso en Gabinete para postergar rebaja. MEF dispuesto a bajar tasa del ITF si recaudación es suficiente para el Gobierno.

09 de Diciembre de 1998, hace 20 años

FUJIMORI AFIRMA QUE MINISTRO DE ECONOMIA NO HA RENUNCIADO

Sin embargo, no descarta cambios en el gabinete ministerial. Anunció que, de ser necesario, se emitirán nuevamente bonos por US$ 150 millones para comprar cartera pesada de los bancos.