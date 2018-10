¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

22 de octubre de 1993, hace 25 años

PERU INVITADO A INTEGRAR NUEVO BLOQUE COMERCIAL

Colombia y Venezuela propusieron a demás países andinos conformar nuevo esquema integracionista con México.



22 de octubre de 1998, hace 20 años

Para enfrentar crisis internacional: MEF NO APRESURARA MEDIDAS SOLO POR PROBLEMAS DE ALGUNAS EMPRESAS

Ministro Baca afirmó que no se debe confundir las dificultades temporales que atraviesa un grupo de compañías con la situación económica del país. No se restituirán sobretasa a importación de trigo.

22 de octubre del 2003, hace 15 años

ONP advierte: DESAFILIACION DE AFPS SERIA UNA BOMBA PARA EL ESTADO

Porque se agravaría desfinanciamiento del Sistema Nacional de Pensiones, señaló gerente de ONP. Congreso estima que con nuevo proyecto en debate se desafiliarían 100 mil personas.

22 de octubre del 2008, hace 10 años

GASOLINAS AHORA SON MÁS CARAS QUE EN EL EXTERIOR

Diferencia alcanza hasta 41% para algunos combustibles. Pluspetrol disminuye el precio del GLP en 4%. Gobierno demanda a industriales que bajen precios del pan y del aceite, por caída de cotizaciones de trigo y soya. Mientras que el precio del GLP disminuirá, porque ahora el petróleo está a la baja, los otros combustibles no seguirán el mismo camino, pues el Gobierno está recuperando los subsidios que dio, a través del Fondo de Estabilización.