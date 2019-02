¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 24 de febrero?

24 de febrero del 2014, hace 05 años

CRECIMIENTO DE INVERSIÓN PRIVADA EN MENOR NIVEL DESDE EL 2009

PPK advierte que las empresas medianas se encuentran nerviosas para invertir. La inversión extranjera directa y la reinversión de utilidades de las empresas con participación de capital extranjero muestran una disminución, según el Banco Central. La importación de las maquinarias disminuyó 3% durante enero.



24 de febrero del 2009, hace 10 años

GOBIERNO CHOCA CON INDUSTRIA POR REBAJA DE PRECIOS

Ministra de la Producción señala que tienen derecho a intervenir cuando no funciona el mercado. SNI rechaza cualquier intromisión. A mediados de diciembre pasado, el presidente del Consejo de Ministros lanzó la primera advertencia contra los industriales porque el Gobierno no veía que la caída de los precios de los productos importados se trasladara rápidamente a los consumidores. Desde entonces, más de un miembro del Gobierno lanzó advertencias, que llegaron a su máximo con el caso del aceite. La Sociedad de Industrias se ha pronunciado en contra de los llamados de atención del Ejecutivo y remarca que nadie debe meterse.

24 de febrero del 2004, hace 15 años

GOBIERNO APRUEBA BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA TRANSPORTE

Para enfrentar paro rebajarán ISC al diesel hasta en 8% y no aplicarán IGV al transporte interprovincial. Sin embargo paralización se inicia hoy. Demandas del sector llegan a S/. 900 mlls.

24 de febrero de 1999, hace 20 años

JOY WAY: MEF NO ESTA EVALUANDO REDUCCION DEL IGV

Ministro de Economía afirmó que el Gobierno está analizando todos los factores que afectan los costos de producción de las empresas, pero aún no tienen una conclusión.